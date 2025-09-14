اولیانوف: ادعاها درباره مداخله روسیه در حادثه پهپادی اخیر نسنجیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین بر این باور است که وزارت دفاع لهستان برلی گفتگو با مسکو درباره حادثه پهپادی اخیر آماده نیست.

اولیانوف در کانال تلگرامی خود نوشت: وزارت دفاع روسیه پیشنهاد گفتگو و مشورت داده است؛ وزارت دفاع لهستان آماده نیست. به نظر می‌رسد که این موضوع یک اقدام تحریک‌آمیز یا یک سوتفاهم باشد که طرف لهستانی مایل به شفاف‌سازی درباره آن نیست.

وی اضافه کرد که «درباره چرایی تمایل روسیه برای بی‌ثبات کردن شرایط در لهستان، همچنان پرسش‌های زیادی بدون پاسخ باقیمانده است!»

به باور دیپلمات روس، ادعاها درباره مداخله مسکو در این حادثه، خام و ناشیانه است.

ارتش لهستان صبح دهم سپتامبر چندین پهپاد را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند، سرنگون کرد. به گفته دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، در شب نهم تا بامداد دهم سپتامبر، ۱۹ مورد نقض حریم هوایی رخ داد.

ناتو به درخواست ورشو با استناد به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، گفتگوها درباره این نقض حریم هوایی را با اعضای این ائتلاف نظامی آغاز کرده است.