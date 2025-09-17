پایان نشست کمیته دائمی اقتصادی وتوسعه پایدارمجمع مجالس آسیایی با۷مصوبه

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست کمیته دائمی امور اقتصادی و توسعه پایدار مجمع مجالس آسیایی (APA) که به میزبانی مجلس کشور بحرین در منامه برگزار شد، با بررسی و تصویب هفت قطعنامه تخصصی و همچنین محکومیت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه به کار خود پایان داد.

وی افزود: در جریان برگزاری این نشست، نمایندگان مجالس کشورهای شرکت کننده، ضمن ارائه سخنان خود در حوزه مسائل زیست محیطی، اقتصاد و توسعه پایدار، حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کرده و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی و تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به ایران، قطر، سوریه و لبنان را محکوم کردند.

نماینده دزفول و عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ادامه این نشست، هفت قطعنامه تخصصی در این کمیته پس از بحث و تبادل نظر و همچنین دریافت نظرات نمایندگان مجالس کشورهای حاضر به تصویب رسید.

رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: بنده نیز در این نشست به عنوان رئیس هیئت اعزامی از سوی ایران ضمن ارائه پیشنهادات و نظرات کشورمان در موضوعات مختلف دستور کار و همچنین قطعنامه‌های تخصصی به طرح مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداختم.

پاپی زاده با اشاره به انجام دیدارهای جداگانه‌ای با همتایان خود در مجالس کشورهای عضو از جمله بحرین، چین، روسیه، عراق، قطر و آذربایجان، گفت: در این دیدارها به طرح مسائل دوجانبه و همچنین تبادل نظر پیرامون موضوعات دستور کار این نشست و نشست‌های آتی این مجمع پرداختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده به عنوان رئیس کمیته دائمی امور اقتصادی و توسعه پایدار و شهین جهانگیری به عنوان رئیس کمیته دائمی امور سیاسی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کشورمان در این نشست حضور داشتند.

نمایندگان مجالس ۱۷ کشور ایران، آذربایجان، بحرین، چین، قبرس، کامبوج، هند، عراق، اردن، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، تایلند، ترکیه و امارات در این نشست شرکت کردند.