۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

مرزهای ایران و ترکیه به مرز دوستی و همکاری تبدیل شوند

ارومیه - استاندار آذربایجان‌ غربی در دیدار با سرکنسول جدید ترکیه با اشاره به اهمیت روابط تجاری و اقتصادی در مرزهای مشترک، خواستار تبدیل مرزها به بستری برای همکاری و دوستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مسلم آی‌گون سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه با اشاره به عزم جدی این استان برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مرزی با ترکیه، گفت: مشکلات موجود در مرزهای مشترک با تعامل طرفین قابل حل است و مرزها باید به مرز دوستی و همکاری تبدیل شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تسهیل امور بازرگانی و تجارت در مرزهای مشترک و توسعه زیرساخت‌های استان از جمله مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز با ترکیه، افزود: ارتباط نزدیک مردم دو سوی مرز و همسایگی ایران با ترکیه، آذربایجان و اقلیم کردستان عراق، فرصت ارزشمندی برای همکاری‌های مشترک است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه تصریح کرد: در دوره جدید باید بیش از گذشته از ظرفیت هم‌مرزی آذربایجان غربی با چهار استان ترکیه و حتی استان‌های دیگر این کشور بهره‌برداری شود.

وی به برگزاری همایش بین‌المللی «اینوا» و حضور سرمایه‌گذارانی از ۱۸ کشور در این استان نیز اشاره کرده و افزود: این رویداد فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو طرف است.

سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه نیز در این دیدار ایران را کشور دوست و برادر معرفی کرده و گفت: معتقدیم علاوه بر چهار استان هم‌مرز، می‌توان روابط اقتصادی و فرهنگی را با سایر استان‌های ترکیه نیز گسترش داد.

مسلم آی‌گون با بیان اینکه دو طرف عزم راسخ برای گسترش روابط دارند، افزود: در ترکیه نیز تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌های مرزی و رفع مشکلات موجود ادامه دارد.

در پایان این دیدار، طرفین بر لزوم تداوم ارتباط میان مسئولان محلی دو کشور و پیگیری مشترک برای تسهیل روابط اقتصادی و مرزی تاکید کردند.

