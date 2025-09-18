به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین کاظمی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: صنعت نساجی و پوشاک با سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. به گفته وی، این صنعت ترکیبی از هنر و صنعت است که بخشی از آن به خلاقیت و ذوق و بخش دیگر به فرآیندهای صنعتی مرتبط می‌شود.

کاظمی با اشاره به پیشینه طولانی صنعت نساجی در ایران خاطرنشان کرد: این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا در کشور به شمار می‌رود. وی فرش را از مهم‌ترین بخش‌های صنعت نساجی دانست و افزود: هنر طراحی فرش باعث شده است چه در قالب فرش دستباف و چه ماشینی، ایران همواره در بازارهای جهانی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

ظرفیت‌های مواد اولیه و چالش‌های توسعه

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران بیان کرد: این صنعت شامل تولید انواع منسوجات از پوشاک تا فرش و موکت است و زنجیره تولید آن از ریسندگی و استخراج الیاف طبیعی تا تولید محصول نهایی را دربرمی‌گیرد. وی افزود: مواد اولیه می‌تواند طبیعی مانند پشم، ابریشم و پنبه یا مصنوعی همچون پلی‌استر و اکریلیک باشد. به گفته او، ایران به دلیل منابع گسترده نفتی، در زمینه تولید الیاف مصنوعی نیز ظرفیت بالایی دارد.

کاظمی با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی مانند انگلستان، ژاپن و آمریکا گفت: توسعه صنعتی این کشورها از صنعت نساجی آغاز شد زیرا توان ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالایی دارد.

وی افزود: با وجود سابقه قابل توجه در ایران، این صنعت طی سال‌های اخیر با بی‌توجهی مواجه شده و کارخانجات بزرگ نساجی از مدار تولید خارج یا جای خود را به واحدهای کوچک خصوصی داده‌اند. به گفته او، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر موجب عقب‌نشینی تدریجی این صنعت و بروز مشکلات متعدد شده است.