کاهش ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ۰.۳۹ در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۷۰ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۱۰۹ کاهش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی کل کشور به ترتیب ۰.۳۶۸۹ و ۰.۳۵۳۲ که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۱۳۱ و ۰.۰۰۵۱ کاهش نشان می‌دهد.

سال ۱۴۰۳- کل کشور:

سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۰۷ و ۴۶.۲۴ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۳.۲۵، ۷.۶۲ و ۴.۰۶ است.

شاخص پالما به ۱.۸۴ و شاخص تیل به ۰.۲۵۵۰ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۲۴۱ است.

سال ۱۴۰۳– مناطق شهری:

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۷۹ و ۴۵.۱۷ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست وچهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۱۱.۱۴، ۶.۶۶ و ۳.۷۲ است. شاخص پالما ۱.۶۷ و شاخص تیل ۰.۲۳۳۰ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۰۲۳ است.

سال ۱۴۰۳– مناطق روستایی:

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۸۱ و ۴۳.۳۱ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۱۸، ۶.۳۶ و ۳.۵۹ است.

شاخص پالما ۱.۵۱ و شاخص تیل ۰.۲۰۷۲ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۸۸۰ است.

در سال ۱۴۰۳ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰.۲۵۲۶) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۵۹۱) مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان گیلان (۰.۲۴۰۸) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان هرمزگان (۰.۳۶۹۷) است.

خاطر نشان می‌شود که گزارش مبسوط توزیع درآمد در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است.