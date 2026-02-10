کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳؛ بهبود نسبی توزیع ثروت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی که نشاندهنده نحوه توزیع ثروت در جامعه است، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و بیانگر بهبود نسبی عدالت توزیعی در کشور است.
طبق این گزارش، ضریب جینی که عددی بین صفر تا یک است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده توزیع متعادلتر ثروت در جامعه است، از ۰.۳۹۷۹ در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ رسیده که کاهش حدود ۳ درصدی را نشان میدهد.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که توزیع ثروت نسبت به سال گذشته متعادلتر شده است. با این حال، مقایسه بلندمدت این شاخص نشان میدهد که ضریب جینی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۰.۳۷۰۰ بوده و رقم ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ درصد بالاتر از آن است که بیانگر افزایش تمرکز ثروت و نابرابری اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است.
بر اساس این گزارش، ضریب جینی ثبتشده برای سال ۱۴۰۳ کمترین میزان در ۹ سال گذشته و پایینترین رقم از سال ۱۳۹۴ تاکنون محسوب میشود.
نظر شما