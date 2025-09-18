  1. استانها
کشف زمین خواری هزار میلیارد ریالی در هرمزگان

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک فقره زمین خواری و تصرف اراضی ملی به ارزش هزار میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت یک فقره گزارش مبنی بر تصرف اراضی دولتی در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان بندرعباس، پیگیری موضوع صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیمی به محل واقع در یکی از شهرک‌های حاشیه بندرعباس اعزام که با بررسی‌های دقیق صورت گرفته مشخص شد فردی به هویت معلوم صورت غیرقانونی با تصرف و تخریب مساحت ۵ هزار و ۳۲۹ متر مربع از اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: در اجرای دستور مقام قضائی، متهم به پلیس امنیت اقتصادی احضار از ایشان تحقیقات لازم انجام و در مواجه با اسناد و مدارک موجود به جرم ارتکابی اعتراف کرد که ضمن تفهیم اتهام با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش اراضی ملی کشف و رفع تصرف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه هزار میلیارد ریال عنوان کرده و بیان داشت: حفظ و حراست از بیت‌المال و اراضی ملی یکی از اولویت‌های مأموریت پلیس است که این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.

