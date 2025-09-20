رفع تصرف اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است، اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: مأموران پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی و همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و در بررسی‌ها مشخص شد افراد یادشده در مجموع ۹۸ هزار و ۴۵۵ متر مربع از اراضی ملی را به صورت غیرقانونی تصرف و با سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.

سردار حسن‌پور با اشاره به معرفی متهمان این پرونده به مرجع قضائی بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی این اراضی را ۲ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و حکم قضائی صادره، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق پلیس در برخورد با اقدامات غیرمجاز متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و ملی یکی از اولویت‌های اصلی پلیس است و مبارزه مستمر با زمین‌خواران و سودجویان قاطعانه ادامه خواهد داشت.