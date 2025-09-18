اجرای بیش از ۳۰ هزار پروژه جهادی توسط بنیاد برکت در کشور

سید امیرحسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد برکت با برنامه‌ریزی قرارگاه تابستانی و همکاری مشترک با بسیج و دولت، بیش از ۳۰ هزار و ۳۰۰ پروژه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی را در سراسر کشور تعریف و اجرا کرده است.

وی افزود: از این تعداد ۴۰۰ پروژه فرهنگی-اجتماعی و ۹۲۰ پروژه عمرانی توسط بیش از ۱۱۶۰ گروه جهادی در حال انجام است که خدمات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، مسکن محرومان، معیشت و سلامت ارائه می‌دهند.

مدنی با اشاره به تمرکز ویژه بر فعالیت‌های مردمی در شهریور ماه اضافه کرد: در این مدت بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه اجرا شده که از این مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت پشتیبانی مالی شده است.

وی همچنین خبر داد: نزدیک به ۷۰ پروژه آبرسانی، حدود ۲۵۰ پروژه شاداب‌سازی و تعمیر مدارس و ۳۰۰ پروژه ساخت مسکن محرومان در حال انجام است و فعالیت‌های جهادی به طور متمرکز در ۲۶۰ شهرستان کشور جریان دارد.

مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: حرکت جهادی و همکاری مردمی محور اصلی اجرای این پروژه‌ها است و بنیاد برکت با همراهی نهادهای مختلف، تلاش می‌کند تا نقش مؤثری در بهبود شرایط مناطق محروم ایفا کند.