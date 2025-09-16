به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاسیه ملی مجمع عالی جهادگران کشور در محل مجتمع شهید کلاهدوز شهمیرزاد با بیان اینکه گروه‌های جهادی الگو خدمت بی منت هستند، ابراز داشت: اهداف گروه‌های جهادی تلاش برای گره گشایی از کار مردم است.

وی با بیان اینکه فعالیت گروه‌های جهادی برای رفع محرومیت در جامعه است، افزود: همین ویژگی‌ها آنها را متمایز و به الگویی در جامعه تبدیل کرده است.

رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه از دیگر مأموریت‌های گروه‌های جهادی ایجاد امید در بطن جامعه است، ابراز داشت: تحقق بهتر این اهداف همکاری بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را نیز می‌طلبد.

زهرایی با بیان اینکه ایران قوی به دست توانمند همین افراد مخلص و کار جهادی ساخته می‌شود، تصریح کرد: به این منظور از جوانان برای پیوستن به این گروه‌های جهادی دعوت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همراهی جوانان می‌تواند باعث ایجاد همفکری برای کاهش مشکلات شود، افزود: گام نهادن جوانان در مسیر فعالیت‌های جهادی گامی برای ساختن آینده فردای این کشور است.