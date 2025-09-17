سرهنگ نبی نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار گرد: در حالی که کلاس‌ها تعطیل است، ۴۰ مدرسه آبدانان با ابتکار طرح جهادی «شهید عجمیان» رنگ‌آمیزی می‌شوند؛ هزینه ۶۰۰ میلیونی با مشارکت بسیج به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

وی تصریح مرد: روستای کم‌برخوردار آب انار در ۵۰ کیلومتری آبدانان این روزها میزبان یک حرکت متفاوت آموزشی-اجتماعی است؛ جایی که نبود بودجه برای رنگ‌آمیزی دبستان «طلوع» بهانه‌ای شد برای پیوند «مشارکت مردمی» و «مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان».

به گفته سرهنگ نوشادی، فرمانده سپاه ناحیه آبدانان، در قالب طرح اردوی جهادی «شهید عجمیان»، ۴ گروه ۸ نفره از دانش‌آموزان بسیجی علاوه بر دبستان طلوع، به رنگ‌آمیزی و زیباسازی مدارس سطح شهرستان پرداخته‌اند.

وی افزود: هدف این طرح، آماده‌سازی ۴۰ مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی و ایجاد محیطی شاداب برای دانش‌آموزان است.

فرمانده سپاه آبدانان اعلام کرد: هزینه رنگ‌آمیزی ۴۰ مدرسه به‌طور عادی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با استفاده از ظرفیت بسیج دانش‌آموزی، این رقم به کمتر از ۱۰۰ میلیون کاهش یافت. بیش از یک رنگ‌آمیزی ساده این فعالیت‌ها محدود به رنگ‌آمیزی دیوارها نیست؛ آثار هنری با موضوع طبیعت، بازگرداندن تجهیزات غیرفعال به چرخه و آموزش مهارت‌های فنی به نوجوانان، از دیگر بخش‌های این طرح است.