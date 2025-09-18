دستگیری ۱۴۸محکوم متواری محاکم قضائی در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب دستگاه قضائی و انتظامی با تلاش مأموران انتظامی در علی آبادکتول از ابتدای شهریورماه به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به دستاوردهای این طرح، افزود: در این خصوص ۱۴۸ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

نوروزی با تأکید بر اینکه پلیس متولی نظم و امنیت در جامعه است و به عنوان ضابط قضائی با جدیت و قاطعیت تمام نسبت به دستگیری محکومان و متهمان فراری و تحت تعقیب اقدام خواهد کرد، افزود: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز به صورت مستمر و تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.