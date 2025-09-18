  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

دستگیری عاملان تیراندازی در شهرستان گمیشان

گمیشان-فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان از دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی بداغی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهرستان که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی و همچنین برهم زدن آسایش و آرامش شهروندان شده بود، مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: با اقدامات فنی و تخصصی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط پلیس ماموران، عاملان تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان گفت: متهمان پس از اعتراف به بزه ارتکابی خود طی تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.

بداغی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه به هیچ عنوان جولانگاه اراذل و اوباش نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی شهروندان کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

