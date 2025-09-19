  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

دستگیری ۷۰ متهم تحت تعقیب در گرگان

گرگان-فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از شناسایی و دستگیری ۷۰ متهم تحت تعقیب قضایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب گفت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و با هدف برخورد قاطع با مجرمان و افراد سابقه‌دار، مأموران پلیس گرگان طی چندین عملیات هدفمند موفق شدند ۷۰ متهم تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده دارای سوابق مختلفی از جمله سرقت، کلاهبرداری، نزاع و درگیری، خرید و فروش مواد مخدر و جرایم مالی بودند که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی ایستاده است و اجازه نخواهد داد افراد متخلف امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی، مشارکت مردمی و برخورد قانونی، سه ضلع اصلی حفاظت از جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی است. پلیس گرگان در مسیر امنیت اجتماعی، قاطعانه ایستاده است.

