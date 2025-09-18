به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی روحانی گفت: شهرداری منطقه ۶ تهران با سرمایه‌گذاری ۸۲۴ میلیارد ریالی، بوستان لاله را با اجرای یک پروژه جامع نوآورانه، به نخستین زیست‌بوم کاملاً ایمن و پایدار پایتخت تبدیل کرد. این پروژه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز در مدیریت آب و انرژی، نه تنها مصرف منابع را بهینه می‌کند، بلکه به الگویی برای توسعه فضاهای سبز پایدار در کلان‌شهرهای کشور بدل شده است.

روحانی، یکی از محوری‌ترین اقدامات در این مجموعه را، سرمایه‌گذاری اساسی بر روی سیستم آبرسانی و مدیریت منابع آبی بوستان لاله دانست و اضافه کرد: احداث مخزن ذخیره آب ۲۵۰۰ مترمکعبی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، که نقش حیاتی در ذخیره‌سازی و مدیریت مصرف بهینه آب این بوستان بزرگ ایفا خواهد کرد. علاوه بر این اجرای خط رینگ انتقال آب به منظور ارتباط بین مخازن و چاه‌های سطح بوستان با بودجه‌ای معادل ۲۵۰ میلیارد ریال، که پایداری و انعطاف‌پذیری شبکه آبرسانی را افزایش می‌دهد.

شهردار بخش مرکزی تهران تصریح کرد: راه‌اندازی سیستم آبیاری مکانیزه در سطح جنگل‌کاری‌ها و چمن‌کاری‌های بوستان لاله با هزینه‌ای حدود ۳۰ میلیارد ریال، که به معنای صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب و افزایش بهره‌وری است و همچنین نوسازی و ایمن‌سازی فضاهای بازی کودکان از دیگر اقدامات این شهرداری با نگاهی تخصصی به نیازهای مختلف سنی کودکان، بوستان لاله را به بهشتی برای بازی و خلاقیت تبدیل کرده است که در این بوستان به اجرا در آمده است.

به گفته روحانی، پروژه توسعه و نوسازی زمین بازی کودکان شامل توسعه، نوسازی و ایمن‌سازی زمین بازی کودکان با اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال است. در این پروژه ایجاد فضاهای تخصصی مورد تاکید قرار دارد و بخش‌های چون ایجاد زمین‌های بازی مجزا برای رده‌های سنی مختلف، زمین مشاغل (برای بازی‌های نقش‌آفرینی) و زمین ماز (هزارتو)،نصب سازه‌های بازی مدرن و هیجان‌انگیز از جمله تجهیزات تور و طناب برای تقویت مهارت‌های فیزیکی و اجتماعی کودکان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به بهسازی و ارتقای سیستم روشنایی بوستان لاله تاکید کرد: افزایش امنیت و ایجاد فضایی مطبوع برای پیاده‌روی و ورزش شبانه از اهداف کلیدی بهسازی سیستم روشنایی بوستان بوده است. در این راستا نصب و راه اندازی ۱۸ دستگاه برج نوری ۶ متری جدید در سطح بوستان با هزینه‌ای حدود ۲۵ میلیارد ریال، با هدف روشنایی یکنواخت و مطلوب و همچنین جایگزینی ۱۷۵۰ عدد لامپ قدیمی با لامپ‌های کم‌مصرف ۳۰ وات جدید با بودجه‌ای معادل ۲۵ میلیارد ریال، که منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری می‌شود، به مرحله اجرا درآمده است.

شهردار منطقه ۶ تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نوسازی برج‌های نوری موجود در بوستان لاله پرداخت و گفت: در این راستا تعویض ۲۷۰ عدد لامپ پرمصرف و فرسوده‌ی گازی با پرژکتورهای LED پربازده ۱۰۰ وات با هزینه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد ریال انجام شده که ضمن تأمین نور و روشنایی بهتر، هزینه‌های جاری مصرف برق را به شدت کاهش می‌دهد.

وی به پروژه بازسازی و ارتقای امکانات رفاهی بوستان لاله پرداخت و گفت: رفع نیازهای اولیه مراجعه‌کنندگان از اولویت‌های دیگر این مجموعه پروژه‌ها بوده است. از جمله بازسازی کامل بلوک‌های سرویس‌های بهداشتی این بوستان با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال که اکنون در حال اجراست و به زودی به پایان خواهد رسید.