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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۲۶

شنگی خبر داد؛

نصب ۷۴ برج نوری در بوستان‌های منطقه ۱۷

نصب ۷۴ برج نوری در بوستان‌های منطقه ۱۷

با نصب ۷۴ برج نوری در بوستان های منطقه ۱۷ تعداد این برج ها از مرز ۳۳۰ عدد گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی با اشاره به ارتقا روشنایی معابر منطقه و تأمین امنیت شهروندان گفت: طی سه ماه گذشته تعداد ۱۴ برج نوری در خیابان غلامرضایی نبش خیابان مهران و میدان مدافعین حرم نصب شده است؛ همچنین در راستای زیباسازی مناظر شهری و ارتقاء‌نور، ۷ مورد برج نوری تا پایان هفته از میدان شهدای مدافع حرم تا نبش خیابان ابوذر نصب خواهد شد.

وی با اشاره به تأمین روشنایی در بوستان‌های منطقه اظهار کرد: در راستای ارتقا نور و ایمنی شهری، ۷۴ برج نوری در بوستان‌های گلزار، هویزه، رز و گل سرخ نصب می‌شود.

شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به نقش روشنایی در تأمین ایمنی و امنیت فضاهای شهری تصریح کرد: برج‌های نوری نصب شده مجهز به سیستم روشنایی ( LEDکم مصرف) هستند که این انتخاب با هدف استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه، مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۱۷ قرار گرفته است.

شنگی اظهار کرد: در گذشته این موارد دچار خاموشی یا نور کم بوده که با تدابیر صورت گرفته، سرقت اقلام برج‌های نوری کاهش یافته و با نصب لامپ‌های کم مصرف LED مصرف برق نیز کاهش یافته است.

وی در ادامه و در خصوص مجهز شدن زمین بازی کودکان بوستان‌های منطقه، گفت: در بوستان‌های هویزه، آل احمد، تلاش ۲ و رازیانه لوازم و تجهیزات مطابق با معیارهای استانداردسازی زمین بازی کودکان نصب و راه اندازی شده است. همچنین تجهیز و نوسازی زمین بازی کودکان سایر بوستان‌های منطقه نیز در برنامه‌های آتی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجهیز وسایل ورزشی در بوستان‌های منطقه، ادامه نصب پایه چراغ روشنایی، تجهیز وسایل ورزشی برای گروه‌های سنی مختلف شهروندان و تعمیر سرویس‌های بهداشتی از جمله برنامه‌های مدیریت شهری است که به طور مستمر و در راستای نگهداشت شهر و بوستان‌ها انجام می‌شود.

کد مطلب 5431409

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