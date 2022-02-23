به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی با اشاره به ارتقا روشنایی معابر منطقه و تأمین امنیت شهروندان گفت: طی سه ماه گذشته تعداد ۱۴ برج نوری در خیابان غلامرضایی نبش خیابان مهران و میدان مدافعین حرم نصب شده است؛ همچنین در راستای زیباسازی مناظر شهری و ارتقاءنور، ۷ مورد برج نوری تا پایان هفته از میدان شهدای مدافع حرم تا نبش خیابان ابوذر نصب خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین روشنایی در بوستانهای منطقه اظهار کرد: در راستای ارتقا نور و ایمنی شهری، ۷۴ برج نوری در بوستانهای گلزار، هویزه، رز و گل سرخ نصب میشود.
شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به نقش روشنایی در تأمین ایمنی و امنیت فضاهای شهری تصریح کرد: برجهای نوری نصب شده مجهز به سیستم روشنایی ( LEDکم مصرف) هستند که این انتخاب با هدف استفاده از فناوریهای جدید و کاهش هزینه، مورد توجه مدیریت شهری منطقه ۱۷ قرار گرفته است.
شنگی اظهار کرد: در گذشته این موارد دچار خاموشی یا نور کم بوده که با تدابیر صورت گرفته، سرقت اقلام برجهای نوری کاهش یافته و با نصب لامپهای کم مصرف LED مصرف برق نیز کاهش یافته است.
وی در ادامه و در خصوص مجهز شدن زمین بازی کودکان بوستانهای منطقه، گفت: در بوستانهای هویزه، آل احمد، تلاش ۲ و رازیانه لوازم و تجهیزات مطابق با معیارهای استانداردسازی زمین بازی کودکان نصب و راه اندازی شده است. همچنین تجهیز و نوسازی زمین بازی کودکان سایر بوستانهای منطقه نیز در برنامههای آتی قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجهیز وسایل ورزشی در بوستانهای منطقه، ادامه نصب پایه چراغ روشنایی، تجهیز وسایل ورزشی برای گروههای سنی مختلف شهروندان و تعمیر سرویسهای بهداشتی از جمله برنامههای مدیریت شهری است که به طور مستمر و در راستای نگهداشت شهر و بوستانها انجام میشود.
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