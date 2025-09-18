اعتماد کادر فنی جواب داد؛احمدی قهرمان جهان را مغلوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی، پیام احمدی در نیمهنهایی وزن ۵۵ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان چند دوره جهان از آذربایجان به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
پیام احمدی کشتیگیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان با شکست عزیزلی راهی فینال شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی، پیام احمدی در نیمهنهایی وزن ۵۵ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان چند دوره جهان از آذربایجان به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
کد خبر 6593880
نظر شما