پیام احمدی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال به مصاف لولوی واختانگ از گرجستان رفت که این مبارزه با برتری حریف گرجستانی به پایان رسید.

احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

احمدی مرحله نیمه‌نهایی مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.