  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

پیام احمدی به مدال نقره رسید

پیام احمدی به مدال نقره رسید

کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان با شکست برابر حریف گرجستانی خود به مدال نقره جهان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال به مصاف لولوی واختانگ از گرجستان رفت که این مبارزه با برتری حریف گرجستانی به پایان رسید.

احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

احمدی مرحله نیمه‌نهایی مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت.

کد خبر 6594682
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها