  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

۲ سارق اماکن خصوصی هنگام سرقت در شاهرود دستگیر شدند

۲ سارق اماکن خصوصی هنگام سرقت در شاهرود دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق اماکن خصوصی هنگام سرقت در شاهرود خبر داد و گفت: این افراد به انجام ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه گشت زنی هدفمند برای کاهش سرقت در دست اجرا است، ابراز داشت: رویکرد این اقدامات ایجاد امنیت و مقابله با سارقان است.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ بسیج متوجه مورد مشکوک شدند، افزود: دو سارق موقع سرقت مورد شناسایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه دو متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافتند، ابراز داشت: این سارقان از افراد معتاد و سابقه دار بودند.

شائینی در ادامه تصریح کرد: این سارقان در بازجویی‌های فنی به انجام ۱۱ فقره سرقت اماکن خصوصی و محتویات خودرو اقرار کردند.

وی افزود: پرونده برای سارقان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6593921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها