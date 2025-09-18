۲ سارق اماکن خصوصی هنگام سرقت در شاهرود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه گشت زنی هدفمند برای کاهش سرقت در دست اجرا است، ابراز داشت: رویکرد این اقدامات ایجاد امنیت و مقابله با سارقان است.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ بسیج متوجه مورد مشکوک شدند، افزود: دو سارق موقع سرقت مورد شناسایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه دو متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافتند، ابراز داشت: این سارقان از افراد معتاد و سابقه دار بودند.

شائینی در ادامه تصریح کرد: این سارقان در بازجویی‌های فنی به انجام ۱۱ فقره سرقت اماکن خصوصی و محتویات خودرو اقرار کردند.

وی افزود: پرونده برای سارقان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.