  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

پرسه زنی سارق اطراف اماکن خصوصی شاهرود؛ متهم دستگیر شد

پرسه زنی سارق اطراف اماکن خصوصی شاهرود؛ متهم دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری فردی که در حین پرسه‌زنی مشکوک در اطراف اماکن خصوصی شناسایی شده بود، خبر داد و گفت: این سارق به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه در حاشیه اجرای یک عملیات پلیسی با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۳ البرز مسئول بررسی این پرونده شدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیس در محدوده وقوع سرقت آغاز شد، افزود: همزمان گشت زنی هدفمند پلیس نیز در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه مأموران متوجه فرد مشکوک در منطقه شدند، ابراز داشت: این مورد وجود فردی در حال پرسه زنی اطراف اماکن خصوصی بود.

شائینی با بیان اینکه فرد مورد نظر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: همراه این سارق یک سری وسایل سرقتی نیز بود.

وی با بیان اینکه متهم به انجام ۱۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در شاهرود اعتراف کرده است، افزود: در این رابطه پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد خبر 6627608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها