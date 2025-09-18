خیبر تیمی تاکتیکی‌ است؛ فولاد برای جبران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی عصر امروز پنجشنبه در آستانه دیدار هفته چهارم لیگ دسته اول برابر خیبر خرمآباد، در نشست خبری اظهار کرد: تا اینجای فصل از نظر فنی شاید نسبت به رقبا برتریهایی داشتیم اما در امتیازگیری دچار لغزش شدیم. برخی اتفاقات هفته اول و ضعف در گلزنی، ما را از مسیر مطلوب دور کرد.
گلمحمدی با اشاره به حریف این هفته گفت: خیبر تیمی دونده، منظم و تاکتیکیست که با ایدههای خاص خود فوتبال قابل احترامی ارائه میدهد. بازی فردا برای ما هم مهم است و هم سخت.
وی درباره آمادگی تیمش افزود: نمایش خوب بچهها برابر پرسپولیس به ما انگیزه داد. این هفته تمرینات هدفمند و پرانرژی داشتیم. امیدوارم در استفاده از موقعیتها بهتر عمل کنیم؛ چون گلزنی برای ما حیاتی شده است.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در بخش دیگری از صحبتهایش به نقش هواداران اشاره کرد و گفت: با حمایت هواداران، میتوانیم نمایشی قابل قبول همراه با نتیجهای مطلوب ارائه دهیم. این بازی برای ما فرصتیست تا روند امتیازگیری را اصلاح کنیم.
گلمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره جذب بازیکن خارجی با لحنی صریح گفت: وقتی پنجره بسته است، جذب بازیکن آزاد کار سادهای نیست. گزینههای باکیفیت کم هستند و ریسک بالا است. شاید از صد گزینه، یکی یا دو نفر به درد بخورند. با این حال تلاش کردیم با بازیکنان جوان و آکادمی، این خلأ را پر کنیم.
وی در پایان با نگاهی به آینده گفت: جا افتادن بازیکنان جوان زمانبر است. باید به آنها اعتماد کنیم. امیدوارم از این فرصت استفاده کنند و تواناییهایشان را نشان دهند. فصل هنوز ادامه دارد و همهچیز ممکن است.
