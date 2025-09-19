دریافت 5 MB کد خبر 6594073 https://mehrnews.com/x394pW ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ کد خبر 6594073 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ حمایت هواداران تیم اتلتیک بیلبائو از غزه هواداران اتلتیک بیلبائو در جریان دیدار تیمشان و برای حمایت از مردم آزاده غزه پرچم فلسطین را به نمایش گذاشتند. کپی شد مطالب مرتبط فوتبال ما بازیکنساز نیست؛ هنوز دریافتی نداشتیم معاون وزیر: سه ظرفیت قانونی برای توسعه ورزشهای بومی در حال پیگیری است وحید هاشمیان: حسرت نکات ابتدایی را میخوریم؛ نگران زمین ورزشگاه هستیم برچسبها اتلتیک بیلبائو فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فلسطین حمایت از غزه غزه
