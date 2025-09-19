دریافت 5 MB
کد خبر 6594073
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

حمایت هواداران تیم اتلتیک بیلبائو از غزه

حمایت هواداران تیم اتلتیک بیلبائو از غزه

هواداران اتلتیک بیلبائو در جریان دیدار تیمشان و برای حمایت از مردم آزاده غزه پرچم فلسطین را به نمایش گذاشتند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید