فوتبال ما بازیکن‌ساز نیست؛ هنوز دریافتی نداشتیم

اهواز - سرمربی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران گفت: ساختار فوتبال ما با مشکل مواجه است و سال‌هاست بازیکن‌سازی نداریم به همین دلیل روز به روز دچار افت شدیم.

ه گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری پنجشنبه شب در نشست خبری بعد از بازی خارج از خانه با صنعت نفت آبادان اظهار کرد: در نیمه اول به صنعت‌نفت فرصت ندادیم و از تک‌فرصت خود استفاده کردیم اما جایی که نباید اشتباه می‌کردیم گل خوردیم. در نیمه دوم هم روی ضدحملات برنامه داشتیم و اجازه ندادیم حریف موقعیت جدی پیدا کند.

وی با تمجید از بازیکنانش ادامه داد: خیلی از بازیکنان ما امشب اولین بازی خود را تجربه کردند و از آنها تشکر می‌کنم. هنوز دریافتی نداشتیم و این موضوع به تیم ضربه زده است. اگر مشکلات مالی برطرف شود شاید بتوانیم برای صعود رقابت کنیم.

فکری با انتقاد از وضعیت کلی فوتبال ایران گفت: ساختار فوتبال ما با مشکل مواجه است و سال‌هاست بازیکن‌سازی نداریم. به همین دلیل روز به روز دچار افت شدیم.

سرمربی نفت و گاز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جایگاه آبادان در فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: آبادان مهد فوتبال است و استعدادهای زیادی دارد. حیف است تیمی با چنین پشتوانه مردمی و نیروی انسانی از لیگ برتر دور باشد. این شهر توانایی دارد هر سال لژیونر صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت و گاز گچساران در هفته چهارم لیگ دسته اول، میزبان خود صنعت‌نفت آبادان را با نتیجه یک بر یک متوقف کرد.

