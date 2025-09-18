ه گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری پنجشنبه شب در نشست خبری بعد از بازی خارج از خانه با صنعت نفت آبادان اظهار کرد: در نیمه اول به صنعتنفت فرصت ندادیم و از تکفرصت خود استفاده کردیم اما جایی که نباید اشتباه میکردیم گل خوردیم. در نیمه دوم هم روی ضدحملات برنامه داشتیم و اجازه ندادیم حریف موقعیت جدی پیدا کند.
وی با تمجید از بازیکنانش ادامه داد: خیلی از بازیکنان ما امشب اولین بازی خود را تجربه کردند و از آنها تشکر میکنم. هنوز دریافتی نداشتیم و این موضوع به تیم ضربه زده است. اگر مشکلات مالی برطرف شود شاید بتوانیم برای صعود رقابت کنیم.
فکری با انتقاد از وضعیت کلی فوتبال ایران گفت: ساختار فوتبال ما با مشکل مواجه است و سالهاست بازیکنسازی نداریم. به همین دلیل روز به روز دچار افت شدیم.
سرمربی نفت و گاز در بخش دیگری از صحبتهایش به جایگاه آبادان در فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: آبادان مهد فوتبال است و استعدادهای زیادی دارد. حیف است تیمی با چنین پشتوانه مردمی و نیروی انسانی از لیگ برتر دور باشد. این شهر توانایی دارد هر سال لژیونر صادر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت و گاز گچساران در هفته چهارم لیگ دسته اول، میزبان خود صنعتنفت آبادان را با نتیجه یک بر یک متوقف کرد.
