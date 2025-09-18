سید غنی نظری خانقانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: ورزش‌هایی که ریشه در سنت اصیل ایرانی-اسلامی دارند و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هستند، در اولویت برنامه‌ریزی‌های ما قرار دارند.

وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی وزارت ورزش، تحولات اساسی در حمایت از ورزش چوگان ایجاد شده و شاهد فعالیت‌های چشمگیری به‌ویژه با حمایت بخش خصوصی در برخی استان‌ها هستیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان افزود: سه ظرفیت قانونی برای توسعه ورزش‌های بومی در حال پیگیری است؛ نخست، اصلاح بند ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش یک درصد مالیات هزینه قابل قبول مالیاتی به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای ورزش‌هاست که این امکان را فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در ورزش، از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند یا بدهی مالیاتی خود را تسویه کنند.

نظری همچنین به لایحه جامع باشگاه‌داری اشاره کرد و گفت: این لایحه در مجلس دوازدهم در مراحل نهایی قرار دارد.

وی توضیح داد: در این لایحه تبصره‌ای گنجانده شده که باشگاه‌ها را مکلف می‌کند از یک رشته بومی، آئینی یا ملی مانند چوگان یا ورزش‌های زورخانه‌ای حمایت کنند. این اقدام می‌تواند تحول بزرگی در این رشته‌ها ایجاد کند و عدالت در توزیع منابع ورزشی را تضمین کند.

معاون وزیر ورزش در ادامه به طرح آمایش سرزمینی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح هر منطقه متناسب با استعداد و ظرفیت خود توسعه می‌یابد؛ به‌عنوان مثال برخی استان‌ها در کشتی، برخی در والیبال و برخی در چوگان ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند. هدف ما این است که به‌جای تحمیل همه ۵۴ فدراسیون ورزشی به تمام استان‌ها، فعالیت‌ها بر اساس استعدادهای منطقه‌ای متمرکز شود.

نظری همچنین از نقش وزارت ورزش در پویش «ایران جان» سخن گفت و افزود: وزارت ورزش با برنامه‌های متنوع، از ورزش‌های همگانی تا استعدادیابی در مدارس، در این پویش مشارکت فعال دارد. برای نمونه، در خمینی‌شهر همایشی با حضور دو هزار نوجوان در حوزه فوتبال برگزار شد و برنامه‌های مشابهی در رشته‌هایی مانند چوگان، والیبال و سه‌گانه در جریان است.

وی تأکید کرد: ما با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و ورزشکاران، برنامه‌ریزی‌های خود را پیش می‌بریم تا با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و مردمی، موفقیت‌های بیشتری در حوزه ورزش کسب کنیم.

به گزارش مهر، هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان امروز و فردا در اصفهان در حال برگزاری است و تیم‌های بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر و آذرخش شاهین شهر در این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر می‌روند.

چوگان ورزش باستانی ایران است که از دیرباز بین ایرانیان و به‌ویژه نظامیان به دلیل آمادگی سوارکاران و اسب‌ها، رواج بسیاری داشت؛ این ورزش با قدمت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانیان محسوب می‌شود.

این رشته در ادوار اولیه برگزاری بازی‌های المپیک از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۶ میلادی جزو ورزش‌های المپیکی محسوب می‌شد و در حدود ۸۰ کشور جهان انجام می‌شود.

ایرانیان پدیدآورنده بازی چوگان بودند و تا دوران صفویه نیز این بازی در کشور رواج داشت اما در سده‌های اخیر چوگان رو به فراموشی رفت تا اینکه با احیای این میراث کهن، بازی چوگان در بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آذر سال ۱۳۹۶ با اکثریت آرا و به نام ایران ثبت جهانی شد.

میدان تاریخی نقش جهان اصفهان قدیمی‌ترین میدان چوگان جهان است.