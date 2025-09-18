به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر گفت: تعدادی از بازیکنانمان را به دلیل حضور در تیم ملی بزرگسالان و امید در اختیار نداشتیم که در بازی فولاد به ما اضافه شدند و با توجه به زمان کم بازیها، خدا را شکر میکنیم که بازیکنان مصدوم ما در حال بهبود هستند. در بازی فولاد به نکات مثبت و کلیدی دست پیدا کردیم که در بازی فردا استفاده خواهیم کرد.
سرمربی پرسپولیس افزود: به چادرملو در دومین سال حضورش در لیگ برتر، احترام میگذاریم. این تیم توانست خودش را با بازیکنانی کمنام و نشان حفظ کند.
وی افزود: ما پرسپولیس هستیم و از روز اول سعی کردیم که بهترین بازی و نتایج را داشته باشیم و امیدواریم فردا یک بازی بسیار زیبا و هجومی را ارائه کنیم و با برد به پایان برسانیم.
هاشمیان درباره نگرانی بابت کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه تختی تصریح کرد: مهمترین نکته برای یک فوتبال زیبا، چمن و توپ است که باید استاندارد باشد. تصمیمگیری در خصوص چمن بر عهده من نیست اما وقتی ما لیگمان را حرفهای نامگذاری میکنیم، باید در همه چیز حرفهای باشیم. هر تیمی باید استادیوم و زمین چمن داشته باشد و امیدوارم این اتفاقات برای ما بیفتد.
سرمربی پرسپولیس افزود: چیزهایی خیلی ساده، در طولانیمدت صدمات جبرانناپذیری به فوتبال ما میزند. متأسفانه باید بگوییم که ما زمانی بهترینهای آسیا و بهترین بازیکنان و بیشترین لژیونرها را داشتیم اما الان میبینید که کشورهای دیگر پیشرفت کردند و ما روز به روز عقب رفتیم و حسرت چیزهایی را میخوریم که خیلی ساده است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند فوتبال و جوانان ما لطمه میبینند.
فوتبال یک نتیجه دارد و یک روند خوب تیم، ما از روندمان راضی هستیم و انشاءالله نتیجهای در خور هواداران پرسپولیس کسب کنیم. هواداران این تیم با برد و باخت این تیم گریه میکنند و شاد میشوند، قطعا هدف همه ما خوشحالی هواداران است و اگر تصمیمی هم گرفته میشود قطعا برای منافع تیم است. به نظرم قبول دارم که باید در یکسری از پستها باید تقویت شویم اما فصل طولانی است و مسابقات 5 روز به 5 است، امیدوارم آینده نشان دهد ما تصمیماتی گرفتیم که به خاطر منافع باشگاه بوده است تا هواداران خوشحال شوند. من نمیدانم چند وقت دیگر اینجا هستم، خیلی از مربیان دیگر مانند علی دایی و یحیی گلمحمدی و ... و حتی من همه میآیند و میروند اما این تیم برای هواداران میمانند، امیدوارم در آینده و زمانی که من نبودم، یک میراث خوبی برای پرسپولیس باقی بگذاریم تا همه بگویند که به فکر سرمایههای باشگاه و هواداران بودیم. ما قصد داریم جوانان تیم را جذب کنیم تا در پرسپولیس عاقبتبخیر شوند، ما نمیخواهیم مثل یک قرص آرامش بخش باشیم که الان خوشحالی بیاورد اما برای آینده نتیجه نداشته باشد. امیدوارم با صبر و حوصله تماشاگرانمان نتایج خوبی را برای پرسپولیس رقم بزنیم.
هاشمیان در ادامه افزود: ما در بازی فولاد، چندین موقعیت ایجاد کردیم که در محوطه جریمه شکل میگرفت. ما حداقل 4 موقعیت خوب داشتیم اما گل نزدیم، هیچ وقت به موقعیت خوب نمیدهند و باید گل بزنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در بازی با چادرملو همه بازیکنانش را در اختیار دارد، توضیح داد: بله، اکثر بازیکنان را در اختیار داریم، یکسری از بازیکنان هم دوران نقاهت را پشت سر میگذارند. تعدادی از آنها به تیم اضافه شدند اما در آخر باید با کادر پزشکی صحبت کنیم و ببینیم کدامیک از آنها شرایط بازی دارند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که غیبت تیمش در رقابتهای آسیایی میتواند امتیاز مثبتی برای آنها در لیگ باشد، خاطرنشان کرد: سوال سختی است که جواب بدهم. ما امیدوار بودیم که در آسیا حضور داشته باشیم چون تیم ما آنقدر اعتماد به نفس دارد که میتواند جلوی هر تیمی بازی کند اما درباره اینکه الان در آسیا حضور نداریم، در خصوص اتفاقاتی که هنوز نیفتاده نمیخواهم نظری بدهم.
وی درباره اعتراض هواداران در خصوص جذب بازیکن و اینکه در حال حاضر هم صحبتهایی مطرح میشود از اضافه شدن بازیکنان جدید به پرسپولیس، عنوان کرد: ما بازیکنی را که بخواهیم بگیریم، برای ما اسم بازیکن مهم نیست. ما 2،3 بازیکن خیلی بزرگ دنیا به ما پیام دادند و خواستار آمدن به پرسپولیس بودند اما ما قبول نکردیم به چند دلیل؛ یکی اینکه ما جوانان خوبی داریم که میتوانند بهتر از آنها بازی کنند، دوم اینکه این پولها برای من نیست بلکه پول باشگاه و طرفداران است. ما نمیخواهیم این پولها را به باد بدهیم. یارگیری ما روی احساسات نبوده و آنالیز دقیقی صورت گرفته است. ما امیدواریم که بازیکنانی بگیریم که کل تیم را قوی کنیم و به ما کمک کنند و فقط اسم نداشته باشند. این برنامه را هم داریم تا با اضافه شدن بازیکنان جوان به تیم یک خون جدید هم به تیم تزریق کنیم، پرسپولیس برای طرفدارانش است و ما هم برای شادی آنها تلاش میکنیم، هواداران بدانند که ما بهترین تصمیم را میگیریم تا تیم موفق شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره لک رفتن ترکیب تیمش گفت: به تمام افرادی که در تیم هستند، اطمینان صد درصد دارم و اطلاعی از بیرون رفتن ترکیب تیم ندارم. خیلی از مسائل در داخل بازی مشخص میشود، در حال حاضر همه تیمها آنالیز میکنند و شناخت دارند.
