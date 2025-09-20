به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نگرانیهای زیستمحیطی نسبت به عبور آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان (اصفهان-شیراز) از قلب پارک ملی کلاه قاضی همچنان ادامه دارد، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان از موافقت شورای عالی محیطزیست با اجرای طرح به صورت تونل-ترانشه خبرداد و گفت: این تصمیم که بر اساس مصوبه اخیر شورا اتخاذ شده، تلاشی برای حفظ تعادل میان توسعه زیرساختی و حفاظت از تنوع زیستی منطقه است.
داریوش گلعلیزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عقبنشینی طرح از داخل پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی به مرزهای منطقه، اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد در استانداری اصفهان، مسیر پروژه به گونهای اصلاح شد که از زیستگاههای حساس عبور نکند. بر اساس مصوبه شورای عالی محیطزیست، حدود ۶۰ متر تونل در باندهای رفت و برگشت احداث خواهد شد تا از هرگونه اختلال در اکوسیستم جلوگیری شود.
وی افزود: عملیات اجرایی با تمهیدات حفاظتی ویژه آغاز شده و شامل افزایش گشتهای حفاظتی، ایجاد مسیرهای جایگزین برای کاهش تصادفات با حیات وحش (مانند کل و بز)، و فنسکشی اطراف منطقه میشود. همچنین، برای جلوگیری از مشکلات گذشته مانند مسیرهای قدیمی خاکی که منجر به تصادفات میشد، مسیری ایمن طراحی شده است.
گلعلیزاده تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ملزم به رعایت الزامات زیستمحیطی است و تاکنون پایبند بوده؛ از جمله صدور مجوز زیستمحیطی مشروط و تخصیص بودجهای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برای اقدامات حفاظتی مانند زیرگذرهای حیات وحش و دوربینگذاری است.
وی با این حال تصریح کرد: هرگونه تخلف از این تمهیدات، با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد. بحث در شورای برنامهریزی استان هنوز نهایی نشده اما گزارش فنی به تهران ارسال شده و امیدواریم با اجرای دقیق، هم توسعه اتفاق بیفتد و هم پارک ملی حفظ شود.
این پروژه، که قطعه سوم آن حدود ۳۰ کیلومتر طول دارد و از جوار باغ رضوان تا گردنه لاشتر امتداد مییابد، مزایایی مانند کاهش ۱۳۰ کیلومتری مسافت اصفهان به شیراز، صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانهای را به همراه دارد. با وجود این، فعالان محیطزیست همچنان خواستار نظارت دقیق بر اجرای تونل-ترانشه هستند تا از آسیب به زیستگاههای بکر کلاه قاضی جلوگیری شود. قرارگاه حیات وحش کلاه قاضی نیز آمادگی خود را برای همکاری در حفاظت اعلام کرده است.
به گزارش مهر، عبور اولیه طرح از حدود چهار کیلومتر داخل پارک ملی، که آبان ۱۴۰۰ توسط سازمان حفاظت محیطزیست منتفی اعلام شده بود، با اصرار استان احیا شد و اکنون با مصوبه شورا به سمت گزینه پایدارتر هدایت شده است. افتتاح کامل آزادراه تا پایان سال جاری پیشبینی میشود که مشروط به تأیید نهایی شورای برنامهریزی استان است.
