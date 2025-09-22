به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی فناوریهای سبز و انرژی پاک با عنوان Isfahan Greenex 2025 در هفته نخست دیماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.
این رویداد قرار است با همکاری اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی استان، انجمن مدیریت سبز ایران، شورای ساختمان پایدار ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، شرکت برق منطقهای، شرکت آب و فاضلاب، شهرک علمی و تحقیقاتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شود.
این رویداد با هدف فرهنگسازی، تبادل تجربیات و معرفی فناوریهای سبز برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی طراحی شده است. محورهای اصلی آن شامل انرژیهای پاک، حملونقل پایدار، فناوریهای کاهش آلودگی هوا، تجهیزات کنترل آلودگی و خطوط تولید سازگار با محیطزیست است.
در همین ارتباط صبح امروز دوشنبه نشست هم اندیشی و برنامهریزی برای برگزاری نخستین نمایشگاه فناوریهای سبز و انرژیهای پاک برگزار شد.
داریوش گلعلیزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهداف این نمایشگاه اظهار کرد: هدف اصلی ما از برگزاری Isfahan Greenex 2025، فرهنگسازی و ایجاد ارتباط بین فعالان حوزه فناوریهای سبز و صنایع است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای تبادل ایدهها و فناوریهایی است که میتوانند به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، بهویژه آلودگی هوا کمک کنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۴ درصد انرژی کشور از سوختهای فسیلی تأمین میشود، صنایع و نیروگاههای ما مصرف انرژی بالا و راندمان پایینی دارند که منجر به انتشار آلایندهها و کاهش کیفیت هوا میشود.
گلعلیزاده افزود: ما با ترویج فناوریهای کممصرف و پاک، به دنبال حداقلسازی این مشکلات و دستیابی به محیطزیست مطلوب هستیم.
وی ابراز کرد: این نمایشگاه برای اولینبار برگزار میشود و تلاش کردیم آن را بهگونهای متفاوت طراحی کنیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم و در سالهای آینده، با استفاده از ظرفیتهای بینالمللی، این رویداد را گسترش خواهیم داد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، محورهای نمایشگاه شامل انرژیهای پاک، حملونقل پایدار و فناوریهای کنترل آلودگی است که در رویدادهای جانبی نیز به آنها پرداخته خواهد شد.
گلعلیزاده با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی عمومی، تأکید کرد: این نمایشگاه نهتنها برای صنایع و مدیران، بلکه برای عموم مردم طراحی شده است تا سطح مطالبهگری عمومی برای محیطزیست افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: ما میخواهیم مردم از عادت به شرایط آلوده کنونی فاصله بگیرند و دستگاههای مسئول به تکالیف خود در حوزه محیطزیست عمل کنند؛ همچنین، اقدامات زیستمحیطی دستگاههای دولتی و صنایع در این نمایشگاه معرفی خواهد شد تا مردم با تلاشهای انجامشده آشنا شوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان اضافه کرد: مسئولیت اجتماعی صنایع و مردم در قبال محیطزیست، بر اساس اصل پنجاه قانون اساسی یکی دیگر از محورهای این نمایشگاه است و امیدواریم این رویداد به ارتقای فرهنگ محیطزیستی و کاهش آلودگی در استان و کشور کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، Isfahan Greenex 2025 قرار است با حضور شرکتکنندگان از سراسر کشور و با هدف ترویج فناوریهای سبز و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی برگزار میشود.
در جلسه هم اندیشی و برنامهریزی امروز برای برگزاری نمایشگاه فناوریهای سبز و انرژیهای پاک مصوب شد اداره کل محیط زیست استان از طریق معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مکاتبهای با سراسر کشور انجام دهد تا مشارکت در نمایشگاه محیط زیست جلب شود. همچنین با ارائه پیشنویس طرح از سوی مدیریت استان، تمامی مجموعهها و دستگاهها برای مشارکت فعال در این نمایشگاه درگیر خواهند شد. در هفته نخست، کمیتههای علمی، اجرایی و اطلاعرسانی با عضویت افراد مرتبط تشکیل میشود. برگزارکننده نمایشگاه بهعنوان دبیر کمیته اجرایی و یکی از دانشگاهها یا نماینده کنسرسیوم دانشگاهها و مراکز علمی بهعنوان دبیر کمیته علمی انتخاب خواهد شد.
پیشنهاد شد انجمن مدیریت سبز ایران در کمیتههای اجرایی و علمی حضور داشته باشد و مدیریت محیطزیست استان پیگیری مشارکت صندوق ملی محیط زیست و شرکتهای بزرگ صنعتی استان را بر عهده خواهند گرفت تا حمایت مالی و مشارکت فعال در نمایشگاه فراهم شود.
همزمان با برگزاری نمایشگاه، سایت و اپلیکیشنهای مرتبط با پیگیری کمیته علمی معرفی خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران از طریق اتاق اصفهان برای جلب مشارکت اتاقهای سراسر کشور در نمایشگاه اقدام کند.
همچنین مقرر شد تلاش در جهت الگوسازی محیط زیست در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، غرفهسازی و سایر موارد مشهود صورت گیرد تا نمایشگاه بهعنوان الگویی برجسته مطرح شود.
دستاوردهای استان در حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر، بازیافت مواد، صنعت کمکربن و فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاه معرفی شود زیرا این دستاوردها به دلیل عدم اطلاعرسانی کافی، تاکنون بهطور کامل معرفی نشدند.
در این جلسه همچنین پیشنهاد برگزاری هفته سبز ارائه شد که از چند روز قبل از نمایشگاه آغاز و طی سه روز به پایان برسد. برنامهریزی این رویداد توسط کمیته اجرایی انجام خواهد شد و کلیات آن در جلسه بعدی به تصویب خواهد رسید.
امروز کلیات طرح پیشنهادی به تصویب رسید و مقرر شد جلسه بعدی شورا با حضور مقامات ارشد استانی برگزار شود.
