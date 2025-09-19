  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

۲ دانشگاه جدید به جمع دانشگاه‌های سطح یک کشور پیوستند

۲ دانشگاه جدید به جمع دانشگاه‌های سطح یک کشور پیوستند

رئیس اجلاس دانشگاه‌های سطح یک کشور، از افزوده‌شدن دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان به جمع دانشگاه‌های سطح یک کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و رئیس اجلاس دانشگاه‌های سطح یک کشور، از افزوده‌شدن دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان به جمع دانشگاه‌های سطح یک کشور خبر داد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تغییر نگرش دولت اخیر نسبت به همکاری با دانشگاه‌ها، گفت: دولت‌های گذشته یا علاقه‌ای به همکاری با دانشگاه‌ها نداشتند و یا طرح‌های واگذار شده اجرایی نمی‌شد، اما اکنون رئیس‌جمهور با اشتیاق به دنبال همکاری دولت با دانشگاه‌هاست و گزارش عملکرد هفتگی از طریق وزیر علوم به ایشان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت حاضر، هم علاقه و باور دارد و هم نتیجه می‌خواهد، از دانشگاه‌ها خواست تا با تقسیم مأموریت‌ها و پذیرش محوریت حل مسائل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی، مشارکت جدی‌تری در اداره امور کشور داشته باشند.

رئیس دانشگاه تهران به تشکیل شورای همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب به عنوان نمونه‌ای از این همکاری اشاره کرد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و مقرر است ظرف دو ماه گزارش خود را ارائه دهد.

تأکید بر خودگردانی مالی و اختیارات بیشتر دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه تهران در ادامه به موضوع خودگردانی دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: دانشگاه‌ها به دولت وابسته هستند و اختیارات مالی و تصمیم‌گیری لازم را ندارند. دولت یا باید منابع مالی کافی در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد یا اختیار کامل مالی و آموزشی را به آن‌ها واگذار کند.

وی با اشاره به وجود صدها رشته دانشگاهی غیرضروری، گفت: در صورت داشتن اختیار، می‌توانیم این رشته‌ها را حذف کنیم و به سمت تقاضای واقعی جامعه حرکت کنیم.

امید با اشاره به الگوی دانشگاه‌های بزرگ جهان مانند هاروارد، ام‌آی‌تی، آکسفورد و استنفورد گفت: حتی دانشگاه‌های منطقه مانند ملک سعود و دانشگاه بیروت، از منابع مالی بیشتر و حق تصمیم‌گیری برخوردارند و دولت‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند. به همین دلیل نیز دانشگاه‌های منطقه روند صعودی پرزنگ‌تری در سال‌های اخیر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ۷۰٪ منابع دانشگاه تهران از دولت و ۳۰٪ از درآمدهای خود دانشگاه تأمین می‌شود، گفت: هدف‌گذاری ما این است که سهم درآمدهای خود دانشگاه به ۷۰٪ برسد و تنها ۳۰٪ از دولت کمک بگیریم.

دکتر امید در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم دانشگاه را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب برسانیم و به سمت خودگردانی حرکت کنیم، دانشگاه بسیار موفق خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

کد خبر 6594203
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها