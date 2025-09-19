به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و رئیس اجلاس دانشگاه‌های سطح یک کشور، از افزوده‌شدن دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان به جمع دانشگاه‌های سطح یک کشور خبر داد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تغییر نگرش دولت اخیر نسبت به همکاری با دانشگاه‌ها، گفت: دولت‌های گذشته یا علاقه‌ای به همکاری با دانشگاه‌ها نداشتند و یا طرح‌های واگذار شده اجرایی نمی‌شد، اما اکنون رئیس‌جمهور با اشتیاق به دنبال همکاری دولت با دانشگاه‌هاست و گزارش عملکرد هفتگی از طریق وزیر علوم به ایشان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت حاضر، هم علاقه و باور دارد و هم نتیجه می‌خواهد، از دانشگاه‌ها خواست تا با تقسیم مأموریت‌ها و پذیرش محوریت حل مسائل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی، مشارکت جدی‌تری در اداره امور کشور داشته باشند.

رئیس دانشگاه تهران به تشکیل شورای همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب به عنوان نمونه‌ای از این همکاری اشاره کرد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و مقرر است ظرف دو ماه گزارش خود را ارائه دهد.

تأکید بر خودگردانی مالی و اختیارات بیشتر دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه تهران در ادامه به موضوع خودگردانی دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: دانشگاه‌ها به دولت وابسته هستند و اختیارات مالی و تصمیم‌گیری لازم را ندارند. دولت یا باید منابع مالی کافی در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد یا اختیار کامل مالی و آموزشی را به آن‌ها واگذار کند.

وی با اشاره به وجود صدها رشته دانشگاهی غیرضروری، گفت: در صورت داشتن اختیار، می‌توانیم این رشته‌ها را حذف کنیم و به سمت تقاضای واقعی جامعه حرکت کنیم.

امید با اشاره به الگوی دانشگاه‌های بزرگ جهان مانند هاروارد، ام‌آی‌تی، آکسفورد و استنفورد گفت: حتی دانشگاه‌های منطقه مانند ملک سعود و دانشگاه بیروت، از منابع مالی بیشتر و حق تصمیم‌گیری برخوردارند و دولت‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند. به همین دلیل نیز دانشگاه‌های منطقه روند صعودی پرزنگ‌تری در سال‌های اخیر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ۷۰٪ منابع دانشگاه تهران از دولت و ۳۰٪ از درآمدهای خود دانشگاه تأمین می‌شود، گفت: هدف‌گذاری ما این است که سهم درآمدهای خود دانشگاه به ۷۰٪ برسد و تنها ۳۰٪ از دولت کمک بگیریم.

دکتر امید در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم دانشگاه را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب برسانیم و به سمت خودگردانی حرکت کنیم، دانشگاه بسیار موفق خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.