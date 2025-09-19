به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی، اظهار داشت: پیشرفت، دین‌داری و اخلاق‌مداری هر ملتی از درون آموزش‌وپرورش میسر است، خواستگاه این امر نظام تعلیم‌وتربیت است.

وی گفت: آموزش پرورش خواستگاه تربیت نیروهای جوان و نوجوان دانا، توانا، انقلابی، کاردان و ماهر است، در آموزش‌وپرورش و دانشگاه هست که علم و دانش و خرد و عقل با صفات پسندیده‌ای همچون بندگی خدا، صداقت در گفتار و رفتار، فداکاری و ده‌ها صفت پسندیده با هم قرین می‌شوند. البته با کمک خانواده‌ها و همه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی.

دستگاه مهم تعلیم‌وتربیت باید از رقابت‌های سیاسی دور نگه داشته شود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، اساس خوبی برای این سازمان علمی و فرهنگی برای رسیده به قله‌های پیشرفت، معنویت و اخلاق است، گفت: باید دولت و ملت به آموزش‌وپرورش کمک کنند، خیرین پرتلاش هستند؛ اما نیازها فراوان است.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر لزوم اختصاص اعتبار بیشتر به دستگاه آموزش‌وپرورش و تأمین معیشت و کرامت معلمان یک سرمایه‌گذاری ملی است هزینه نیست، تصریح کرد: روحیه تولید علم، اختراع و… در درون نظام تعلیم‌وتربیت افزایش پیدا کند، البته دیگران از درون باید کمک کنند، این تحول باید از درون خود آموزش‌وپرورش چون اقیانوسی جوشان بجوشد.

وی افزود: دستگاه مهم تعلیم‌وتربیت باید از رقابت‌های سیاسی دور نگه داشته شود، همین عاملی است که در چندین دهه پس از جنگ تحمیلی به ما آسیب‌زده است، در دوره‌ها و دولت‌های مختلف هر کسی که سرکار می‌آید همه را از بالا تا پایین عوض می‌کند، این آسیب‌زا است و باید نگاه ملی دیگری به تشکیلات تعلیم‌وتربیت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه در استان ما نظام آموزش‌وپرورش نیازمند برنامه عملیاتی است، تا شاهد موفقیت بیشتری برای نسل نوجوان و جوان باشیم، گفت: در موفقیت‌های علمی کشور نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان جایگاه بالاتری پیدا کنند، این جایگاه فعلی شایسته نیست، بایستی برنامه عملیاتی و اجرایی را پیش‌بینی کرد و از صاحبان ایده، فکر و اندیشه کمک گرفت، مدیران یک بسته عملیاتی را تهیه کنند تا مردم آثار سازندگی را در طول سال‌های آینده مشاهده کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: البته توجه خاص به فعالیت‌های تربیتی و پرورشی و سپردن مسئولیت‌ها در این عرصه در کشور و استان به افراد متعهد و کاردان باید همیشه در دستور کار باشد.

ملت ایران با وطن‌دوستی هر تهاجمی را با شکست منتهی می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: بزرگداشت هفته دفاع مقدس یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه بزرگداشتی ملی است که یادآور ایستادگی ملتی است در مقابل تهاجم نظامی رژیم بعث با حمایت شیطان بزرگ، سه کشور اروپایی و شرق و غرب.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: باید به نسل آینده گفت که این همبستگی ملی توانست ایران را از تجزیه نجات دهد، هم در هفته دفاع مقدس و هم در این جنگ روزه. در این بزرگداشت‌ها باید نشان داد که یک ملت می‌تواند با همبستگی کشور خودش را حفظ کند، سربلند باشد و مانع تجزیه شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: دشمنان به دنبال این بودند که نفی اسلام از حاکمیت سیاسی بودند، هفته دفاع مقدس یک رویداد تاریخی نیست، نشان می‌دهد که ملتی با باور عمیق به اسلام، تبعیت از ولی‌فقیه حکیم و فرزانه و وطن‌دوستی می‌تواند هر تهاجمی را به شکست منتهی کند، آن طور که در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ روزه نشان داد. بیش از شش هزار و ۵۶۶ شهید این استان هر کدام داستانی جداگانه از ایستادگی و پایمردی دارند. باید اینها را به برای نسل کنونی و آینده گفت.

لزوم جلوگیری از برخی ناهنجاری‌ها در جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دو ماه محرم و صفر ما شاهد تعظیم شعائر الهی بودیم و مراسم‌های دینی، مذهبی و انقلابی با شرکت انبوه جمعیت برگزار شد که جهانیان را شگفت‌زده کرد، گفت: این ملت به تعظیم شعائر الهی پایبند است، ولی در گوشه‌وکنار شاهد برخی ناهنجاری‌ها هستیم که اندک هستند، در برخی از کلان‌شهرها ناهنجاری‌هایی مشاهده می‌شود که کاملاً روشن است که سازماندهی شده است، طراحی و نقشه کشیده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: در این راستا وزارت‌خانه‌های مرتبط و سازمان‌های ناظر اینها در استان‌ها در کنار مسئولان انتظامی، امنیتی و فرهنگی باید هوشیارانه عمل کنند، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری کنند، البته جوانان مؤمن و انقلابی لازم است همکاری قانونمند با این دستگاه‌ها داشته باشند. وارد گفتگو و مذاکره با مسئولانی شوند که این اتفاقات و ناهنجاری‌ها در قلمرو کاری آنها به وجود آمده است.

آژانس هسته‌ای سرسپرده شیطان بزرگ است

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق میان ایران و آژانس هسته‌ای، گفت: آنچه که ما از آژانس هسته‌ای و مدیریت حاکم بر آن مشاهده می‌کنیم، عدم همکاری با ایران، عهدشکنی و همراهی با سیاست‌های شیطان بزرگ است، از طرف دیگر مردم ما از آن توافق اولیه برجام سودی نبردند، برجام نه آن چیزی بود که مذاکره‌کنندگان با شوق‌وذوق به مردم گفتند و نه در عمل اجرا شد. مردم تا حدودی نگران هستند، چنین توافقی با آژانس هسته‌ای که سرسپرده شیطان بزرگ است مردم را نگران کرده است، چنین توافق‌هایی لازم است با درنگ بیشتری صورت بگیرد و به مردم توضیحات بیشتری داده شود.

وی گفت: البته اینها نباید انسجام ملی ما را خدشه‌دار کند، نباید ایجاد دودستگی و تفرقه کند، ملت ما ملتی است که از مسئولانش جلوتر است، نیاز است در این جهت توضیحات بیشتری داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به حرکت نظام جمهوری اسلامی بر پایه قوت و اقتدار، گفت: هر جایی که آمریکا آنجا پایگاه دارد، آن سرزمین مال اسرائیل است، دیدیم که به قطر چه کرد، امروز ایران اسلامی سربلند است، پرچمش در کشورهای اروپایی بر فراز دستان مردم بلند است و این به واسطه تدابیر امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری است.