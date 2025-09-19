۱۱ کشته در انفجارهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که در پی دو انفجار جداگانه در ایالت بلوچستان، دست‌کم ۱۱ نفر کشته و شماری زخمی شدند.

اولین انفجار در منطقه دشت، نزدیک به مرز ایران، رخ داد. در این حادثه، یک مهاجم انتحاری، کاروان نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن پنج نفر، از جمله سه سرباز ارتش، جان خود را از دست دادند.

گروه «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و هدف خود را مقابله با حضور نظامی دولت پاکستان در این منطقه اعلام کرده است. انفجار دوم در بخش دیگری از ایالت بلوچستان اتفاق افتاد که در آن شش کارگر جان خود را از دست دادند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است، اما این حادثه نگرانی‌ها را درباره امنیت کارگران و ساکنان منطقه افزایش داده است.

مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی پاکستان در حال بررسی این حوادث و تلاش برای تثبیت امنیت در منطقه هستند.