انفجار انتحاری در پاکستان؛ حدود ۵۰ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی حمله انتحاری و وقوع انفجار در جریان یک تجمع سیاسی در جنوب غربی پاکستان، دست کم ۱۳ نفر کشته شدند.
این تجمع را «حزب ملی بلوچستان/BNP» سازماندهی کرده بود. به گفته ساجد طارین، معاون این تشکیلات سیاسی، تاکنون ۱۳ تن از کارگران عضو این حزب کشته شدهاند.
وی در گفتگو با خبرنگاران در «کویته» گفت که این حمله انتحاری بوده است. روزنامه «داون» به نقل از یک مقام بیمارستانی نوشت که تاکنون ۱۳ نفر کشته شدهاند.
با این حال، مقامات پاسگاه پلیس محلی گفتهاند که جزئیات مرگ ۱۱ نفر را دریافت کردهاند. به گفته آنها همچنین ۳۵ تن نیز در این انفجار زخمی شدهاند.
اختر مِنگَل که پیشتر به عنوان وزیر ارشد بلوچستان پاکستان فعالیت میکرد، ریاست حزب ملی بلوچستان را برعهده دارد.
نظر شما