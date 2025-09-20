به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد توافقنامه دفاعی امضا شده میان این کشور و عربستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: این توافقنامه در راستای تقویت صلح و امنیت منطقه و جهان امضا شده است. همکاری‌های دفاعی میان ۲ کشور از دهه ۶۰ قرن گذشته ادامه داشته و این توافقنامه در راستای همین همکاری‌ها امضا شده است.

به تازگی نیز خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که بر اساس توافقنامه دفاعی امضا شده با ریاض، برنامه هسته‌ای پاکستان در صورت لزوم در اختیار عربستان قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیگر کشورهای عربی نیز می‌توانند به این توافقنامه اضافه شوند گفت: پاسخ به این سوال زود است اما قطعاً می‌توانم بگویم که راه‌ها بسته نیستند. این حق کشورها و ملت‌ها به ویژه مناطق اسلامی است که با همکاری یکدیگر از سرزمین‌های خود دفاع کنند.

لازم به ذکر است که چندی قبل محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با حضور «محمد شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، توافق‌نامه دفاعی راهبردی مشترک میان دو کشور را به امضا رساند.

بر اساس گزارش «واس»، این قرارداد در چارچوب «همکاری تاریخی» میان عربستان و پاکستان و با توجه به پیوندهای برادری، همبستگی اسلامی و مبتنی بر منافع راهبردیِ مشترک و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور منعقد شد.