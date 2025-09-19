  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

الجزایر: تحریم ایران تلاش‌های سیاسی را زیر سؤال می‌برد

نماینده الجزایر اعلام کرد که اعمال فشار و در پیش گرفتن سیاست های تحریمی علیه ایران پرونده هسته ای این کشور را حل نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت تاکید کرد: پرونده هسته‌ای ایران راه کار نظامی ندارد و سیاست فشار حداکثری به این پرونده آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک قبلی را زیر سوال می‌برد. رأی مثبت ما برای لغو تحریم‌ها علیه ایران بر اساس قوانین بین المللی و تعهدات ما برای حل صلح آمیز درگیری‌ها بود.

نماینده الجزایر بیان کرد: هرگونه راه حل سیاسی و صلح آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران عامل کاهش تنش‌ها در خاورمیانه خواهد بود. تاکید می‌کنیم صلح و ثبات جهانی باید اولویت اصلی همه باشد.

وی تصریح کرد: اقدامات تحریمی و فشارهای بیشتر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را زیر سوال برده است. اقدامات نظامی اخیر علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را محکوم می‌کنیم.

نماینده پاکستان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: معتقدیم که تمام نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل شود. زمان کافی به دیپلماسی برای برنامه هسته‌ای ایران داده نشد. باید زمان بیشتری داده شود و یک توافق جدید به دست بیاید. باید به طرحی برسیم که نگرانی‌های تمام طرف‌های برجام دیده شود و همه متعهد به اجرای تعهدات خود شوند، نه تنها یک طرف.

