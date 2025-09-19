به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت تاکید کرد: پرونده هسته‌ای ایران راه کار نظامی ندارد و سیاست فشار حداکثری به این پرونده آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک قبلی را زیر سوال می‌برد. رأی مثبت ما برای لغو تحریم‌ها علیه ایران بر اساس قوانین بین المللی و تعهدات ما برای حل صلح آمیز درگیری‌ها بود.

نماینده الجزایر بیان کرد: هرگونه راه حل سیاسی و صلح آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران عامل کاهش تنش‌ها در خاورمیانه خواهد بود. تاکید می‌کنیم صلح و ثبات جهانی باید اولویت اصلی همه باشد.

وی تصریح کرد: اقدامات تحریمی و فشارهای بیشتر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را زیر سوال برده است. اقدامات نظامی اخیر علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را محکوم می‌کنیم.

نماینده پاکستان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: معتقدیم که تمام نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل شود. زمان کافی به دیپلماسی برای برنامه هسته‌ای ایران داده نشد. باید زمان بیشتری داده شود و یک توافق جدید به دست بیاید. باید به طرحی برسیم که نگرانی‌های تمام طرف‌های برجام دیده شود و همه متعهد به اجرای تعهدات خود شوند، نه تنها یک طرف.