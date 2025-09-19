چین: فعال شدن «اسنپ بک» غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده چین در نشست شورای امنیت گفت: باید به تلاش‌های ایران اعتراف کرد و تحریم‌ها باید برای یک دوره دیگر متوقف شود.

وی افزود: ما باید بر حل سیاسی پرونده هسته‌ای ایران متمرکز شویم و شرایط را برای آن مهیا کنیم. آمریکا باید زمینه را در برابر مذاکرات با ایران فراهم کند. به نظر ما اگر اسنپ بک برگردد باعث می‌شود درگیری‌ها بیشتر شود و نمی‌تواند مشکل را حل کند.

نماینده چین بیان کرد: فعال شدن اسنپ بک قابل قبول نیست و باعث اعتماد سازی نمی‌شود و تنش درپی خواهد داشت. چین همیشه از راههای صلح آمیز و دیپلماتیک حمایت می‌کند و معتقد است نباید به زنجیره تحریم برگردیم. ایران همواره تلاش کرده و اعلام کرده برنامه هسته‌ای اش صلح آمیز است و با وجود حمله اسراییل و آمریکا با آژانس همکاری کرده است.

نماینده چین بعد از عدم تصویب قطعنامه ادامه رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران روند مذاکرات را تخریب کرد.

وی بیان کرد: این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و به این کشور حمله نظامی کرده و روند مذاکرات را متوقف کرد. باید فشارها متوقف شود و ایران نیز باید بر صلح آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تاکید کند. این کشور آمادگی خود را برای همکاری نشان داده است.