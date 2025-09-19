به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر، فولاد خوزستان میزبان خیبر خرمآباد خواهد بود. این بازی دقایقی دیگر در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار میشود. فولاد که در ابتدای فصل عملکرد ضعیفی داشت و دو بازی نخست خود را واگذار کرد، در هفته گذشته با تساوی مقابل پرسپولیس، اعتماد به نفس از دسترفته را باز یافت و حالا با انگیزهای مضاعف به دنبال اولین پیروزی خود در این فصل است.
یحیی گلمحمدی، سرمربی فولاد، برای رسیدن به این هدف، ترکیبی تهاجمی را در اختیار گرفته است. حضور بازیکنان با تجربهای مانند وحید امیری و گوستاوو بلانکو در کنار امیدهای جوانی چون سینا مریدی و امین ساعدی، نشان از عزم این تیم برای به ثمر رساندن اولین برد دارد.
از سوی دیگر، تیم خیبر خرمآباد نیز با ترکیبی متعادل و به دنبال کسب امتیاز در زمین حریف است.
ترکیب اصلی تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است:
دروازهبان: حامد لک
دفاع: ابوالفضل رزاق پور، علی نعمتی، امین ساعدی، سینا مریدی
هافبک: سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی، ساسان انصاری
مهاجم: گوستاوو بلانکو
ترکیب اصلی تیم خیبر خرمآباد نیز به این ترتیب است:
دروازهبان: حسین پورحمیدی
دفاع: علی آزادمنش، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، احسان حسینی
هافبک: اسماعیل بابایی، مهدی گودرزی، صادق آلبوصبیح، علی شجاعی
مهاجمان: عارف غزل، محمد صابری پور
هواداران فولادی امیدوارند تیمشان در پشتیبانی آنان، بتواند بر مشکلات هفتههای اول غلبه کرده و سه امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کند.
