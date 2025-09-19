وحید هاشمیان: با دفاع بسته حریف روبرو شدیم/ به آینده پرسپولیس خوشبینم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان پس از تساوی بدون گل پرسپولیس و چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر گفت: همانطور که پیش بینی می کردیم بازی سنگینی داشتیم. ما به تاکتیک های حریفان احترام می گذاریم اما همانطور که فکر می کردیم با دفاع بسته روبرو شدیم که چشم به ضدحمله بسته بودند. این بازی خیلی وقت تلف شده داشت.

سرمربی پرسپولیس به کیفیت پایین زمین چمن تختی اشاره کرد و ادامه داد: نمی خواهم بهانه بیاورم اما همین ها باعث فاصله ما با سایر کشورها در فوتبال می شود. ما تمرین حفظ توپ داشتیم و می خواستیم در زمین پیاده کنیم اما در جریان مسابقه،

سرمربی پرسپولیس درباره شعار حیا کن رها کن که هواداران علیه او سر دادند تاکید کرد: تماشاچی سرمایه اصلی باشگاه است. او زحمت کشیده که روز جمعه به ورزشگاه آمده است و طبیعی است از ما انتظار برد داشته باشد. هر بازی اتفاقات خوب و بد دارد. ما در چهار بازی تنها یک گل روی ضربه ایستگاهی خوردیم‌. تماشاگران بدانند که رفته رفته داریم به جوان ها مثل صادقی، صحرایی و فخریان بازی می دهیم. (او در حالی اسم فخریان را آورد که ابتدا به اشتباه فخرالدینی و سپس فخری از او یاد کرد که با اصلاح خبرنگاران توانست اسم این بازیکن را به درستی بگوید).

هاشمیان ادامه داد: ما در ثانیه‌های اول بازی شانس گل داشتیم که اگر گل می زدیم شرایط تیم تغییر می کرد.

سرمربی پرسپولیس درباره انتقاد خبرنگار دیگری از نبود موقعیت گل و عدم زهر گلزنی در تیمش تصریح کرد : بازی با فولاد را دیده اید که ما حداقل ۴ - ۵ موقعیت گل خوب داشتیم. با سپاهان و فجر سپاسی هم موقعیت گل خوب داشتیم. در این بازی قبول دارم موقعیت گل کمتری داشتیم.

وی درباره داوری این دیدار گفت: من به داوری همیشه احترام می گذارم. آنها تمام تلاش خود را می کنند. من در چهار هفته راضی هستم. در بحث کارشناسی داوری نمی توانم نظر بدهم.

در این لحظه برق استادیوم رفت تا دقایقی از نشست بدون نور برگزار شود.

هاشمیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره شعار جوانگرایی خلاف آنچه در مسابقات دیده می شود گفت: فرصت دادن به جوان اینگونه نیست که ناگهان او را در ترکیب اصلی بگذارید. بازیکن جوان نیاز دارد رفته رفته به ترکیب اضافه شود. اینکه اسم بازیکن را نتوانستم بگویم فکر می کنم موضوع کاملا طبیعی است.

وی درباره غیبت افشین پیروانی گفت: پیروانی وجودش به عنوان مدیر تیم یک نعمت است. او مثل یک چتر روی تیم قرار گرفته است. صحبت های او را دیده ام که از تیم دفاع کرده است و امیدوار هستم به زودی روی نیمکت تیم بیاید.

سرمربی پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: من به روند فعلی تیم پس از دوران بدنسازی و بازیکنانی که اضافه کرده ایم بسیار خوشبین هستم.