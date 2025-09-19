به گزارش خبرنگار مهر. رقابت‌های موی تای قهرمانی جهان با حضور ۱۲۰۰ موی تای کار از ۱۰۰ کشور جهان ۱۹ شهریور ماه به میزبانی امارات در ابوطبی آغاز و عصر امروز با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

برای تیم ایران در این رقابت‌ها در بخش مبارزه، زهرا خمرزاده در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف ویتنامی شکست خورد و به مدال برنز رسید. همچنین ابوالفضل سلطانی در نیمه‌نهایی مقابل نماینده کشور میزبان مغلوب شد و سومین برنز تیم ایران را به دست آورد. پیش‌تر نیز محنا علیجان‌زاده با صعود به جمع چهار نفر برتر، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

به این ترتیب، تیم ملی ایران با کسب ۲ مدال طلا در وای‌کرو توسط رومینا دشتی و صبا حشمتی و ۳ مدال برنز در بخش مبارزه توسط محنا علیجان‌زاده، زهرا خمرزاده و ابوالفضل سلطانی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

هدایت تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بر عهده کادر فنی متشکل از شاه‌صنم صدیقی (مربی وای‌کرو)، علی پاک‌اعتقاد و مستانه سیف‌آبادی (مربیان بخش مبارزه) بود. همچنین سه داور بین‌المللی کشورمان، عبدالحلیم برازنده، فرشید کریمی و آرزو مقدوری در این دوره قضاوت کردند.