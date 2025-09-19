https://mehrnews.com/x394JQ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ کد خبر 6594852 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ کاهش دید در پی وجود ریزگرد در محورهای مواصلاتی آذربایجانشرقی تبریز- در پی وجود ریزگردها در محورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی، رانندگان با کاهش دید روبرو شدند. دریافت 13 MB کد خبر 6594852 کپی شد مطالب مرتبط حسن زاده: منشأ ریزگردهای آذربایجانشرقی، کشور عراق است پاییز ۱۴۰۴ چه شرایط آبوهوایی خواهد داشت؟ مازوت، تهدید خاموش روزهای سرد تبریز برچسبها ریزگرد ریزگردها تبریز
