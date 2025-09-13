بهروز سازی صراف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آب و هوای پاییز امسال گفت: در ارتباط با پیش‌بینی میزان بارش‌های امسال با توجه به نمودار شاخص خشکسالی بارش-تبخیر ایران از سال ۱۳۲۸ ترسیم شده است، از حدود ۷۵ سال قبل تا کنون، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که از سال ۱۳۷۷ به بعد خشکسالی ممتدی در کشور حاکم شده و به جز برخی برهه‌های کوتاه، این وضعیت ادامه داشته است.

وی افزود: به عبارتی دیگر نمی‌توان انتظار داشت این خشکی یا خشکسالی ۲۷ ساله به طور ناگهانی و غیر مترقبه تغییر یافته و ما وارد دوره ترسالی شویم؛ البته می‌توان این تعبیر را هم مطرح کرد که ما وارد تغییر اقلیم شده‌ایم که دیگر نباید دوران ترسالی گذشته را انتظار داشته باشیم و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی و طبق بروز رسانی جدید الگوی پیش یابی فصلی، مقدار بارش اغلب نقاط کشور در طی دو ماه آتی (مهر و آبان )۱۰ تا ۴۰ میلی متر کمتر از مقدار نرمال سال‌های گذشته خواهد بود.

وی گفت: گزارشات سازمان هواشناسی استان، تداوم شرایط پایدار جوی و گرمای بیشتر امسال را در استان، استقرار پر ارتفاع جنب حاره‌ای بر فراز تبریز دانسته و این اعتقاد وجود دارد که عامل اصلی موج ماندگار گرما، استقرار کانون پر فشار مجاور مداری است، اما تفکر دیگر هم وجود دارد که این کانون پر فشار مجاور مداری همیشه در فصل تابستان در کل ایران حاکمیت دارد و اینکه چرا گرمایش از شدت بیشتری برخوردار است، تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه را می‌توان ذکر کرد که خشکی دریاچه به گرم‌تر شدن هوای استان منجر شده است‌.

صراف خاطرنشان کرد: انتظار پاییز پر بارانی را طبق پیش بینی سازمان هواشناسی استان نداریم، اما از هفته آینده و با کاهش دمای هوا در کشور، روند سردتر شدن شب‌ها شیب تندی به خود گرفته و شاهد هوایی سرد و گاهاً ریزش بارش در مناطق شمال غربی کشور خواهیم بود.

وی تاکید کرد: بسیاری از نقاط شمال غربی کشور در یکی دو هفته آتی، شاهد دماهای تک رقمی خواهند بود؛ ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی همگام با گذر سامانه بارشی سبب تقویت ریزش‌های آسمانی در شمالغرب برای هفته پایانی شهریور خواهد شد.

استاد دانشگاه تبریز گفت: ارتفاعات شمالغرب برای هفته پایانی شهریور می‌توانند برف زودتر از موعد را تجربه کنند که اگر واقعاً این پیش‌بینی محقق شود، می‌توان گفت خوش شانسی مقطعی در مورد اقلیم شمال‌غرب را تجربه خواهیم کرد، با مشاهده تصاویر ماهواره‌ای اغلب قبل کوهستانی حوضه دریاچه ارومیه بویژه مرتفعات سهند فاقد پوشش برفی بوده که این امر نتیجه گرمایش منطقه‌ای می‌باشد و نهایتاً این فقدان پوشش برفی، به فقدان روان‌آب در حوضه منجر شده است.