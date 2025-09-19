  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

رویترز: هشت روز برای فعال نشدن مکانیزم ماشه فرصت باقی است

یک رسانه غربی گزارش داد که ایران و کشورهای اروپایی هنوز بیش از یک هفته فرصت دارند تا مانع از بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران و قدرت‌های اروپایی هنوز هشت روز دیگر فرصت دارند تا در خصوص تعویق اجرای تحریم‌های سازمان ملل به توافق برسند.

براساس این گزارش، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌های ایران را به رأی گذاشت، اما این پیش نویس نتوانست حمایت لازم را کسب کند.

روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از جمله کشورهایی بودند که به این پیش‌نویس رأی مثبت دادند.

بر اساس این گزارش، این جلسه پس از آن برگزار شد که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۸ آگوست (۶ شهریور) روندی ۳۰ روزه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند.

تروئیکای اروپایی مدعی شدند تهران به تعهدات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده بود؛ پایبند نبوده است. ادعایی که همواره مقامات ایرانی آن را رد کرده اند.

