به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت مدعی شد: نشست امروز اجازه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را میدهد. ایران میزان غنی سازی اورانیوم را به ۴۸ برابر سطح اجازه داده شده، رسانده است.
وی افزود: فرانسه و کشورهای اروپایی دیگر به تعهدات قانونی خود بر اساس برجام عمل کردهاند. به تلاش برای حل سیاسی پرونده هستهای ایران پایبند هستیم.
نماینده انگلیس نیز در نشست شورای امنیت برای رأیگیری درباره ادامه رفع تحریمهای ایران مدعی شد: قطعنامه ۲۲۳۱ اجازه بازگرداندن تحریمها علیه ایران را میدهد.
وی اضافه کرد: تروئیکای اروپا اقدامات قانونی برای بازگرداندن این تحریمها را انجام داده است.
