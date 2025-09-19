ابتکار عمل جدید مسکو و پکن برای حل موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با شبکه المیادین اعلام کرد: روسیه و چین بهزودی ابتکاری مشترک برای حل بحران هستهای ایران ارائه خواهند کرد.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی افزود: اقدامات اروپا رویکرد سیاسی، تلاشهای دیپلماتیک و سطح همکاری میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کرده است.
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز در جریان نشست شورای امنیت تاکید کرد: کشورهای امضا کننده توافق هستهای ایران حق بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را ندارند.
وی اضافه کرد: اقدامات تروئیکای اروپا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران وجهه قانونی ندارد.
نماینده روسیه تصریح کرد: کشورهای اروپایی مسیر دیپلماسی در قبال برنامه هستهای ایران را رد میکنند و بازگشت تحریمها علیه ایران مشروعیت قانونی ندارد.
نبنزیا پس از آنکه قطعنامه تداوم لغو تحریمهای ایران تصویب نشد، تاکید کرد: روسیه بازگرداندن تحریمها علیه ایران را محکوم میکند.
وی تصریح کرد: رفع تحریمها (علیه ایران) تنها تصمیم درست است. متعجب هستیم که کره جنوبی تصمیم گرفته با رویکردهای مخرب غربی همسو شود!
نبنزیا اضافه کرد: بر کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر دولتی است که تلاش میکند از منافع خود دفاع کند.
نظر شما