  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

ابتکار عمل جدید مسکو و پکن برای حل موضوع هسته ای ایران

ابتکار عمل جدید مسکو و پکن برای حل موضوع هسته ای ایران

نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی هسته ای از ابتکار عمل جدید مسکو و پکن برای حل موضوع هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد: روسیه و چین به‌زودی ابتکاری مشترک برای حل بحران هسته‌ای ایران ارائه خواهند کرد.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی افزود: اقدامات اروپا رویکرد سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و سطح همکاری میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کرده است.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز در جریان نشست شورای امنیت تاکید کرد: کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران حق بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را ندارند.

وی اضافه کرد: اقدامات تروئیکای اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران وجهه قانونی ندارد.

نماینده روسیه تصریح کرد: کشورهای اروپایی مسیر دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران را رد می‌کنند و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مشروعیت قانونی ندارد.

نبنزیا پس از آنکه قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران تصویب نشد، تاکید کرد: روسیه بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم می‌کند.

وی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها (علیه ایران) تنها تصمیم درست است. متعجب هستیم که کره جنوبی تصمیم گرفته با رویکردهای مخرب غربی همسو شود!

نبنزیا اضافه کرد: بر کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر دولتی است که تلاش می‌کند از منافع خود دفاع کند.

کد خبر 6594855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها