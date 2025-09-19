به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به تحرکات اخیر غربی‌ها و تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه، گفت: مجلس هرگز در برابر چنین اقدامی سکوت نخواهد کرد و تصمیمی قاطع و متناسب در دستور کار قرار می‌دهد.

وی افزود: آنچه به‌عنوان «اسنپ‌بک» یا بازگشت تحریم‌ها از سوی برخی قدرت‌های غربی عنوان می‌شود، بیش از آنکه تأثیر واقعی و عملی داشته باشد، اقدامی تبلیغاتی و روانی برای فشار بر افکار عمومی ایران است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمهوری اسلامی سال‌هاست با سخت‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا روبه‌رو است و آنچه اروپایی‌ها امروز ادعا می‌کنند، در حقیقت همان محدودیت‌هایی است که پیش‌تر در قالب تحریم‌های ثانویه آمریکا اعمال شده بود.

بنابراین غربی‌ها با بزرگ‌نمایی یک سازوکار حقوقی شکست‌خورده، می‌خواهند در فضای داخلی کشورمان التهاب ایجاد کنند و این ابزار بیشتر کارکرد روانی دارد تا عملی.

وی با اشاره به مواضع آشکار مقامات اروپایی، گفت: وقتی رئیس‌جمهور فرانسه در کنار مقامات رژیم صهیونیستی با صراحت از عملیاتی شدن مکانیسم ماشه سخن می‌گوید، معنای آن چیزی جز هم‌سویی کامل اروپا با تل‌آویو نیست. این واقعیت نشان می‌دهد غرب در مسئله ایران بیش از آنکه به قواعد حقوقی و دیپلماتیک پایبند باشد، تابع اراده لابی صهیونیستی است.

گودرزی با یادآوری تجربه برجام، گفت: ملت ایران سال‌ها برای اثبات پایبندی خود به تعهدات بین‌المللی تلاش کرد اما نتیجه آن، نه رفع تحریم و نه گشایش اقتصادی بود بلکه اعمال فشارهای بیشتر از سوی همان طرف‌هایی شد که امروز از مکانیسم ماشه سخن می‌گویند. همین تجربه کافی است تا همه باور کنند که مذاکره با غربی‌ها نه تنها سودی ندارد بلکه زمینه‌ساز باج‌خواهی و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.

وی همچنین با تبیین جنبه تبلیغاتی و بزرگنمایی این اقدام، گفت: مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر جنگ روانی دشمن، مقاومند. ما هم باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم این بزرگ‌نمایی‌ها به ابزار فشار در داخل تبدیل شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی در شرایطی ایستاده که تحریم‌ها دیگر موضوع تازه‌ای برای آن نیست. اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های داخلی، توسعه روابط با کشورهای مستقل و هم‌پیمانان منطقه‌ای، مسیر کشور را مشخص کرده و همین‌ها سپری در برابر هجمه‌های خارجی است. غربی‌ها به دنبال بهره‌گیری از تاکتیک‌های روانی هستند اما ملت ایران تجربه کافی برای عبور از این مقطع را دارد.

گودرزی با اشاره به وظایف مجلس، گفت: وظیفه نمایندگان مردم در چنین شرایطی دفاع قاطع از حقوق ملت و حراست از منافع ملی است. همان‌طور که بارها اعلام شده، زیر بار حرف زور نخواهیم رفت و با اجرای رسمی مکانیسم ماشه، مجلس تصمیم و اقدام متقابل خواهد داشت. این تصمیم صرفاً واکنشی احساسی نخواهد بود بلکه اقدامی سنجیده، قاطع و مبتنی بر عزت و حکمت است تا پیام روشنی به طرف مقابل بدهد که ایران هرگز در برابر زورگویی عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: مسیر جمهوری اسلامی در تعاملات خارجی براساس استقلال و اقتدار ملی و تکیه بر توان داخلی ترسیم شده است. هیچ قدرتی نمی‌تواند با فشارهای ساختگی مسیر ملت ایران را تغییر دهد. تجربه نشان داده که هر بار دشمن به دنبال فشار بیشتر بوده، کشور ما با ایستادگی و انسجام ملی قدرتمندتر ظاهر شده و این بار نیز همان خواهد شد.