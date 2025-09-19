به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری جمعه شب پس از پیروزی تیمش در برابر خیبر خرم آباد در کنفرانس خبری با تشکر از هواداران، به تحلیل بازی پرداخت و با قاطعیت از برنامههای آتی باشگاه گفت.
مطهری صحبتهایش را با عذرخواهی بابت گرفتگی صدا و سپس تشکر از هواداران آغاز کرد و گفت: قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا. اولین جملهای که به ذهنم رسید این است که از هواداران خوبمان که واقعاً فوتبال را درک میکنند، شرایط تیم را درک کردند و اینطوری از تیمشان حمایت کردند، تشکر کنم. دست تک تکشان را میبوسم. امیدوارم همیشه همینطور تیم فولاد را حمایت کنند.
سرمربی فولاد در تحلیل بازی اظهار کرد: به تیم خیبر خستهنباشید میگویم، واقعاً تیم قابل احترامی هستند با همه وجود بازی کردند. اما ما یک فوتبال شناور از تیم فولاد نشان دادیم؛ استفاده از طول و عرض زمین و تمام فضاهایی که میتوانستیم به دست بیاوریم. چون تیم خیبر از لحاظ قفل کردن فضاها فوقالعاده است و میدانید که هفت امتیاز هم در جدول گرفته بودند بنابراین نفوذ به این تیم بسیار سخت بود. باید با برنامه بازی میکردیم، پاسهای توپ در زمین حریف، حفظ توپ زیاد و بالاخره توانستیم از کانالهای کناری استفاده کنیم و به گل برسیم.
مطهری با اشاره به شرایط سخت اخیر تیمش افزود: به بچههایمان خستهنباشید میگویم. میدانید با توجه به اتفاقاتی که در سه هفته افتاده بود، ما فقط یک امتیاز گرفته بودیم. واقعاً لیاقت این را داشتیم که امتیازهای بیشتری جمع کنیم که به دلایلی نیفتاد و نمیخواهم به جزئیات اشاره کنم اما با توجه به روندی که از هفته قبل پیدا کردیم و امتیازی که مقابل پرسپولیس گرفتیم، نیاز مبرمی به این سه امتیاز داشتیم که خدا را شکر با تلاش و جنگندگی فوقالعاده بچهها به آن رسیدیم.
وی، یکی از نقاط قوت اصلی تیم را اعتماد به جوانان عنوان کرد و گفت: شما میگویید جوانان… از پارسال یک پروسهای بود که یحیی گلمحمدی و کادر فنی واقعاً دنبال این بودیم که به سراغ بازیگزان جوان برویم و بچههایی که لیاقت تیمهای بزرگ را دارند، دعوت کنیم. در این چند سال اخیر چنین اتفاقی در فولاد نیفتاده بود. بازیکن جوان فکر نمیکنم از ۱۰ کیلومتری باشگاه ما رد شده باشد. الان شما میبینید بازیکنانمان مثل یوسف، عطار و... به طور ثابت بازی میکنند. اینها نوید روزهای خوبی برای فولاد میدهند و ارزش افزوده باشگاه خواهند بود. به جرات قسم میخورم اینها بهترین بازیکنان خواهند شد. فقط باید فضا را برای آنها مهیا کنیم.
مطهری در پاسخ به سوالی درباره نقلوانتقالات به صراحت گفت: بازیکن خارجی که ما جذب نکردیم. به صورت کلی ما به داشتههایمان ایمان داریم. الان پتانسیل تیممان همین است. باید راجع به الان صحبت کنیم.
سرمربی فولاد بار دیگر با ستایش از هواداران تیمش اظهار کرد: هواداران فولاد و مردم خوزستان، مردمانی هستند که فوتبال را درک میکنند. شما دیدید ما جلوی ملوان نتیجه را واگذار کردیم ولی همین هوادار چطور تیم را تشویق کرد و از کادر حمایت کرد. واقعاً اینها بینظیرند.
مطهری در خصوص عملکرد ساسان انصاری نیز گفت: ساسان انصاری واقعاً لیدر تیم ماست. این بچه هرجا که ما بازی میدهیم، بازی میکند و ۱۰۰ درصد خودش را میگذارد. او فوقالعاده تاکتیکی است و آن وظایفی که به او میدهیم به نحو احسن پیاده میکند. تصمیمی که راجع به ساسان گرفته شده، نتیجه داده است.
وی در پایان با جمعبندی تاکتیک تیمش گفت: باید با داشتههایمان برویم جلو. همین بچههایی که هستند توانمندند. آن اتفاقات اول فصل را دوست ندارم راجع به آن صحبت کنم، اما نشان دادیم که یک تیم هستیم.
