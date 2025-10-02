به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز که فناوریهای دیجیتال بخش جداییناپذیر زندگی روزمره ما شدهاند، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی افراد به موضوعی حیاتی تبدیل شده است.
دادههایی که در گوشیها و سامانههای رایانهای ذخیره میشوند، دیگر صرفاً اطلاعات ساده نیستند، بلکه به عنوان داراییهای ارزشمند و نامشهود افراد شناخته میشوند.
قانونگذار نیز با تصویب قوانینی خاص، نقض حریم دادهها را جرمانگاری کرده و برای متخلفان مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است.
آرمین افشاری پور، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت دادهها در عصر تکنولوژی بیان کرد: تمامی اطلاعات موجود در گوشیهای تلفن همراه مانند عکس، فیلم و پیامها حریم خصوصی و مالکیت افراد محسوب میشود. قانونگذار نیز مالکیت بر این دادهها را به رسمیت شناخته و آنها را دارایی نامشهود افراد معرفی کرده است.
وی افزود: در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، نقض حریم دادهها جرم انگاری شده است. به عنوان مثال، دسترسی غیرمجاز به گوشی شخص دیگری بدون اجازه، حتی اگر فقط پیامها خوانده شود، جرم محسوب میشود و مجازات آن میتواند حبس از ۹۱ روز تا یک سال باشد.
جرمهای رایانهای؛ از جعل تا کلاهبرداری
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: موضوعات مهم دیگری همچون جعل رایانهای، تخریب دادهها و کلاهبرداریهای مرتبط با سامانههای رایانهای نیز جرم محسوب میشوند و مرتکبان با مجازاتهای سنگین روبرو خواهند شد.
توجه به جرایم علیه عفت و حیثیت در فضای مجازی
افشاری پور درباره جرایم مرتبط با اخلاق و حیثیت در فضای مجازی گفت: قانونگذار در فصل چهارم و پنجم قانون جرایم رایانهای، جرمهایی مانند نشر محتوای مستهجن، ترغیب به خودکشی، انتشار تصاویر تغییر یافته و محتوای کذب را پیشبینی کرده است که عدم رعایت آنها میتواند برای افراد جامعه ریسکهای جدی به همراه داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به گسترش شبکههای اجتماعی و ارتباطات مجازی، عموم مردم باید به صورت کامل با این قوانین آشنا باشند تا بتوانند در فضای مجازی به صورت امن و بدون ریسک فعالیت کنند.
نظر شما