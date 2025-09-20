دریافت 17 MB کد خبر 6595019 https://mehrnews.com/x394Nf ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰ کد خبر 6595019 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰ کاهش دما در نوار شمالی کشور سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز روند کاهش دما در نوار شمالی کشور محسوس خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده در خراسان شمالی پیشبینی میشود امنیت انرژی در سایه کدام فناوریها تامین میشود؛ مسئولان بخوانند ورود گرد و غبار به شهرهای مختلف استان ایلام از صبح امروز شنبه روند کاهشی دمای هوا در استان سمنان؛ سامانه بارشی وارد شد سدها نیمهپر و آسمان کمباران؛ خطر افت ذخایر آبی ایلام جدیتر شد برچسبها سازمان هواشناسی سامانه بارشی بارش باران کاهش دما
