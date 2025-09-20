  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۵

ورود گرد و غبار به شهرهای مختلف استان ایلام از صبح امروز شنبه

ایلام - اکثر مناطق استان ایلام صبح امروز شنبه شاهد پدیده گرد و غبار بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار که از شب گذشته وارد فضای استان ایلام شده، صبح امروز هم تداوم دارد و اکثر مناطق استان شاهد این پدیده هستند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به وضعیت جوی امروز افزود: به دلیل وزش باد شدید در کشور عراق، کانون‌های گرد و خاک به استان نفوذ کرده است و برخی مناطق استان تا ظهر امروز ممکن است تحت تأثیر ریزگردها قرار گیرند.

احسان احمدی‌نژاد تأکید کرد که شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، در صورت بروز پدیده گرد و غبار از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و اقدامات بهداشتی لازم را انجام دهند.

