روند کاهشی دمای هوا در استان سمنان؛ سامانه بارشی وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شنبه و همزمان با آخرین روزهای شهریورماه ۱۴۰۴، روند کاهشی دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی، آغاز و در روزهای آتی تشدید نیز خواهد شد.

همزمان با ورود سامانه کم فشار به استان سمنان مقارن با آغاز مهرماه، دمای هوا به صورت محسوسی افت خواهد کرد و این افت دمای هوا تقریباً در همه نقاط استان سمنان رقم خواهد خورد لذا به مردم توصیه می‌شود که از امروز به مدت سه روز از لباس گرم استفاده کنند.

این کاهش دمای هوا در استان سمنان آنقدر محسوس خواهد بود که سازمان هواشناسی اعلام کرده دمای هوا در استان به صورت میانگین هشت الی ۹ درجه کمتر می‌شود و در نتیجه از فردا شاهد هوایی پاییزی در استان سمنان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد رنگ هواشناسی در استان خبر داد و گفت: همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی احتمال دارد که شاهد بروز خسارت‌های احتمالی از فعالیت سامانه بارشی، شامل تگرگ، آبگرفتگی، وزش شدید باد و کاهش دما در اقصی نقاط استان به خصوص در نیمه شمالی استان باشیم.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه این وضعیت تا پایان روز یکم مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، ابراز کرد: دمای هوا تا هشت درجه به صورت میانگین در استان سمنان کاهش پیدا خواهد کرد.

وی از احتمال تگرگ، مه آلودگی و کاهش دید در ارتفاعات و نواحی شمالی استان سمنان خبر داد و افزود: احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب در مسیرهای بین راهی و درون شهری نیز وجود دارد در نتیجه همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان، سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ را صادر کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه عدم صعود به ارتفاعات و همچنین چرای دام از دیگر بخش‌های قابل تاکید در این هشدار زرد رنگ هواشناسی است، بیان کرد: وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای نیز از امروز به مدت سه روز در استان سمنان به وقوع خواهد پیوست در نتیجه مردم از پارک خودروها زیر تابلوهای تبلیغاتی و درختان تنومند و خشک خود داری کنند.