نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی شنبه در استان است و بر این اساس، وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات به‌ویژه در جنوب‌غرب استان، افزایش تدریجی ابر از سمت شمال‌غرب، بارش پراکنده باران در غرب و شمال‌غرب و احتمال رگبار و رعدوبرق در شرق و شمال‌شرق پیش‌بینی می‌شود، همچنین در ارتفاعات استان پدیده مه‌گرفتگی دور از انتظار نیست.

وی افزود: سامانه بارشی اواخر وقت شنبه از استان خارج می‌شود و یک‌شنبه جوی پایدار همراه با آسمان قسمتی ابری و وزش باد غالب در استان حاکم خواهد شد، همچنین برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز شرایط جوی پایدار، آسمان قسمتی ابری و وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: با توجه به مدل‌های گردوخاک، امروز در شهرستان‌های مانه و سملقان، راز و جرگلان و بجنورد نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا مشاهده می‌شود که برای آن هشدار سطح زرد صادر شده است و از همشهریان درخواست می‌شود جز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه تا فردا در استان قابل انتظار است.