به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدر عاملی و تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی، در نخستین نمایش بین المللی خود، در بخش «آنیموس: سینما و ارزش ها» در چهل و یکمین جشنواره فیلم ورشو روی پرده می رود.

این جشنواره که یکی از رویدادهای رقابتی غیرموضوعی و به اصطلاح قدیم، رده الف، در تقویم فیاپف محسوب می شود از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ مهر در کشور لهستان برگزار خواهد شد.

فیلم «زیبا صدایم کن» که در جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرده بود با نگاهی آزاد به رمانی به همین نام به قلم فرهاد حسن زاده، ساخته شده است و در شکل فیلمی شهری، موضوع شکاف بین نسل هایی را که گویی هیچ تصوری از یکدیگر ندارند، به تصویر می کشد، شکافی که شاید تنها با گفتگو، تاب آوری و درک متقابل از میان برود. بهره گیری از شهر تهران در مقام یکی از شخصیت های پیش برنده، تلاقی نگاه واقعگرایانه و خیال شاعرانه و همچنین تاکید بر نگاه واقع بینانه به زنان مستقل نسل آینده از ویژگی های اثر جدید رسول صدرعاملی محسوب می شود.

عوامل این فیلم که پخش بین المللی آن را شرکت ایریماژ به عهده دارد، عبارتند از فیلمنامه: آرش صادق‌بیگی، میلاد صدرعاملی، محمدرضا صدرعاملی، با اقتباس از رمان «زیبا صدایم کن» نوشته‌ فرهاد حسن زاده، مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین: بهرام دهقانی، موسیقی: کریستف رضاعی، مدیر پروژه: حسین هادیانفر، صداگذاری و ترکیب صدا: علیرضا علویان، طراح جلوه‌های بصری: فرید ناظر فصیحی، طراح چهره پردازی: عظیم فراین، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: هدی میرزایی، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، سرپرست گروه کارگردانی: درنا مدنی، مدیربرنامه‌ریزی: ایمان توکلی، مدیر تدارکات: حیدر زرقومی، طراح جلوه‌های میدانی: آرش آقابیگ، دستیار اول کارگردان: مجید حقیقت، دستیار اول صحنه: رشید حسینی، هماهنگی تولید: کاظم نامنی، منشی صحنه: لادن رحمتی، دستیار اول فیلمبردار: هومن خلیلی، عکس: مجید طالبی، طراح نشان فیلم: ابراهیم حقیقی، طراح تیتراژ: حامد بارئی طبری، مدیرتبلیغات: آریان امیرخان، مدیر روابط عمومی: شیما غفاری، فیلمبردار پشت صحنه: حامد مقدسی، نرگس صلاح ورزی، ساخت تیزر: مهسا علیپور.